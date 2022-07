Arredare casa può essere divertente, ma è anche piuttosto oneroso. Se non si ha a disposizione un budget molto elevato, bisogna cercare di far quadrare i conti, applicando qualche compromesso.

La cucina è una stanza molto vissuta. In questo caso, sarebbe quindi opportuno investire in materiali forti e resistenti. Lo stesso vale per gli elettrodomestici. Frigorifero, lavatrice, lavastoviglie, forno. Li utilizziamo praticamente ogni giorno e, pertanto, devono essere di buona qualità.

In questi casi, si dice “chi più spende, meno spende”. Fare un importante investimento iniziale, ci permette di non dover incappare in rotture e disfunzionamenti, dopo appena qualche mese dall’acquisto.

Molto importante è anche la scelta di un buon materasso. Ci garantisce un ottimo sonno ristoratore e mantiene in salute la schiena.

Per l’arredamento di altri locali della casa, invece, possiamo andare al risparmio. Potrebbe anche essere divertente avvalersi del fai da te, magari riciclando e donando una “seconda vita” ad oggetti d’uso comune.

In questo articolo daremo qualche spunto per arredare una stanza di servizio.

Come arredare un bagno piccolo e stretto col fai da te riciclando 5 oggetti

Vedremo come arredare un bagno dalle dimensioni contenute.

Anzitutto, i barattoli di vetro possono diventare dei comodi bicchieri, dove inserire gli spazzolini da denti. Conservando il coperchio, magari aggraziandolo con l’aggiunta di un nastrino o un fiocchetto, ecco dei bei contenitori per batuffoli di cotone, dischetti struccanti, mini saponette, sali da bagno e cotton fioc.

Alcune idee salva spazio e per fare ordine

Possiamo sistemare i rotoli di carta igienica di scorta in uno scatolone, da mettere sotto il lavandino. Basterà rivestire il cartone con della corda, oppure con una carta o con del tessuto in colori e fantasie che richiamino le piastrelle del bagno o, più in generale, lo stile dell’arredamento di casa. Per lo stesso scopo, potrebbe tornarci utile un bel cesto di vimini.

Prendiamo ora delle cassette della frutta o della verdura. Per capire, quelle rettangolari. Dopo averle dipinte o ricoperte a piacere, appoggiamole ad una parete con il lato aperto rivolto verso l’esterno. Sistemiamole sia in orizzontale, che in verticale, cercando di creare delle combinazioni simpatiche e d’effetto. All’interno delle cassette, potremo sistemare salviette e asciugamani in modo da averli sempre ordinati e a portata di mano.

Il porta saponette

Avere il sapone a disposizione è una gran comodità. Per appoggiarlo sul bordo del lavandino, della vasca oppure in un angolo della doccia, potremmo sfruttare quei piccoli contenitori di plastica, ad esempio del formaggio spalmabile. Anche in questo caso, per renderli carini, basterà dipingerli e decorarli nella parte esterna.

Ecco quindi come arredare un bagno piccolo e stretto, o di altra forma, utilizzando l’arte creativa del fai da te.

