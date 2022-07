Costano poco queste minicrociere da fare in giornata con un tour organizzato ricco di sorprese

Se siamo alla ricerca di vacanze particolari, c’è un golfo in Italia che è in grado di regalarci tantissime soprese. Vacanza significa comfort e relax e le crociere sono da sempre sinonimo di riposo e divertimento. Le soluzioni non mancano. I problemi di denaro e tempo possono essere risolti facilmente trovando compromessi per vivere giorni di felicità che rimarranno comunque indimenticabili.

Il golfo di Napoli è da sempre una scelta vincente. Con le sue bellezze naturali ci permette di godere della vista di tante isole e baie da esplorare, ideali per weekend in mezzo al mare anche durante l’alta stagione.

Sfruttare nella maniera migliore il clima che il Mediterraneo ci regala in questi mesi è possibile anche riposando o divertendoci con le tante attività che si possono fare una volta scesi a terra. Passeggiate, ristoranti e brevi escursioni in centro arricchiscono la nostra giornata.

Diverse soluzioni

Le minicrociere nel Mediterraneo sono soluzioni convenienti e comode per visitare più luoghi 1 giorno con uno sforzo economico davvero minimo. Costano poco queste minicrociere nel golfo di Napoli e possono essere delle vacanze da ripetere ogni volta che ne abbiamo l’occasione.

Le escursioni a Ischia hanno un ingrediente in più, un elemento che non è assolutamente da sottovalutare cioè le terme, il cui ingresso è compreso nel prezzo. Parco Termale Tropical oppure Giardini di Poseidon possono essere esperienze indimenticabili. Si raggiungono con un aliscafo imbarcandoci dal porto di Napoli e hanno un costo che parte da 50 euro a persona con sconti per bambini fino ai 12 anni.

Per un prezzo simile, partendo da Castellamare e Sorrento è possibile trascorrere una giornata in due altri posti da sogno come Positano e Amalfi. E mentre arriviamo costeggiamo la baia di Ieranto e le isole Galli che sono spettacolari e indimenticabili.

Uno dei lati positivi delle vacanze rapide è la possibilità di vedere più posti. A Positano si trascorrono 2 ore libere, poi ci si sposta ad Amalfi con altre 2 ore per visitare le zone più rinomate. Muovendosi in gruppo è possibile avere una guida o prenotare un ristorante.

Imbarcandoci dal porto di Sorrento si può fare una minicrociera di un giorno verso l’isola di Capri. Il giro prevede una guida a bordo e la visita alla Grotta Azzurra, alla grotta Verde, ai Faraglioni e diverse altre bellezze del posto. Si può fare il bagno nelle acque cristalline durante la sosta e in 4 ore libere visitare le parti più belle dell’isola.

Il prezzo è di 55 euro con lo sconto per i bambini. Se vogliamo vivere un’esperienza particolare, possiamo partecipare alla cena con spettacolo a bordo della Tortuga costeggiando Capo Posillipo e Mergellina. Durante la cena sarà la vista sul Vesuvio a farci compagnia. Il golfo di Napoli non tradisce mai le attese e vale la pena spendere una giornata per scoprire questi posti. Non ce ne pentiremo.

