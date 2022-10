Cosa si dovrebbe mangiare per dimagrire velocemente e quale dieta funzionerebbe

Perdere dieci chili in poco tempo è il sogno di molti. C’è chi addirittura sogna di perdere tre chili in cinque giorni. Numeri che probabilmente non troverebbero mai l’approvazione di dietologi e nutrizionisti. Questo perché un dimagrimento sano e privo di rischi deve essere graduale.

Ed ecco perché chi cerca una strategia per dimagrire velocemente farebbe bene a informarsi su ciò che consigliano gli esperti e la scienza.

Cosa si dovrebbe mangiare per dimagrire velocemente, le cose da sapere

La prima cosa giusta fare sarebbe ovviamente rivolgersi a un dietologo o a un nutrizionista. Soprattutto se i chili da perdere sono molti. Tagli alimentari drastici e diete prive di equilibrio sarebbero fattori che favorirebbero il rischio per la salute e di insuccessi nel dimagrimento.

A questa premessa è facile riallacciarsi ad alcuni concetti che consentono di avere un quadro generale.

Il primo è che non è il caso di andare a caccia di soluzioni miracolose che non hanno approvazione scientifica. Molti, ad esempio, si chiedono quali siano i cibi che fanno dimagrire velocemente, ma la brutta notizia è che non esisterebbero, stando a quanto spiegano gli esperti. Quello che fa la differenza è la condotta alimentare nel lungo periodo.

Quali sarebbero i cibi da eliminare per dimagrire?

Ogni persona, infatti, ha un fabbisogno calorico, legato alle sue caratteristiche e al suo stile di vita. Mangiare cibi molto calorici favorirebbe il rischio di andare al di sopra del proprio fabbisogno e se la condotta viene reiterata nel lungo periodo si finirebbe per accumulare chili di troppo. Viceversa, mangiare sano e restare entro certi limiti consentirebbe di mantenere il proprio peso.

Ed è per questo che, in generale, per dimagrire si chiede di eliminare o limitare fortemente i fritti, gli alimenti particolarmente grassi e tutti quegli elementi che non favoriscono una dieta equilibrata.

Cosa mangiare per dimagrire?

Ed è il motivo opposto per il quale spesso nelle diete dimagranti si trovano elementi come il petto di pollo, la carne magra in genere, le verdure e così via.

Sono tutti alimenti poco calorici e che, assemblati nel modo giusto, permetterebbero di formare una dieta che abbia equilibrio. Ma sono solo alcuni esempi, considerato che una dieta salutare dovrebbe essere anche variegata e ognuno potrebbe avere le proprie esigenze.

La cosa tenere presente è che, dunque, non esistono cibi che fanno dimagrire e cibi che fanno ingrassare. Quello che fa la differenza è sempre l’insieme di una condotta alimentare, i cui risultati si rivelano nel lungo periodo.

Qualora, infatti, si voglia perdere peso, sarebbe necessario creare il cosiddetto deficit calorico. Mangiando un po’ di meno ogni giorno e nel lungo periodo rispetto al fabbisogno, si riuscirebbe a perdere dei chili. Ma questo, in base a quanto spiegano i dietologi, non dovrebbe essere un taglio netto, ma piccolo.

I motivi sono essenzialmente due.

Il primo è che mangiare troppo poco sarebbe un rischio per salute, renderebbe difficoltoso affrontare gli impegni della giornata e sarebbe difficile farlo per settimane o mesi.

Il secondo è che ogni persona, anche quando fa una dieta per perdere peso, ha bisogno dei diversi nutrienti. Le calorie, infatti, non sono gli unici fattori da considerare. Una dieta equilibrata prevede, in base ai soggetti, la necessità di avere le giuste quantità di grassi, proteine e carboidrati. Ed è questa una delle cose che rende essenziale rivolgersi a un professionista.

Dimagrire camminando o facendo attività fisica possono favorire le cose

Quando, perciò, ci si chiede cosa si dovrebbe mangiare per dimagrire velocemente, è bene tenere conto di tutti questi aspetti. Meglio non avere fretta, farsi seguire da un esperto e sposare uno stile di vita che consenta una perdita di peso graduale e salutare.

In base alla situazione di sovrappeso ci saranno, per ognuno, dei tempi diversi.

E non bisogna dimenticare che ci si può aiutare, ad esempio, abbandonando, per chi non ha controindicazioni, la sedentarietà.

Può essere utile, inoltre, avere una visione generale su cos’è una dieta ipocalorica.

