SOS colesterolo alto, ecco quali alimenti lo farebbero abbassare e quali evitare

Quando le analisi del sangue evidenziano livelli di colesterolo troppo alti, bisogna correre subito ai ripari. La prima regola che si impone è quella di modificare immediatamente il proprio regime alimentare. Vi sono, infatti, cibi che favoriscono l’eliminazione del colesterolo cattivo. Quindi, chi soffre di l’ipercolesterolemia dovrebbe introdurli nella propria dieta.

In primis, si deve prediligere il consumo di legumi, cereali e vegetali che non contengono colesterolo.

I vegetali, che sono ricchi di fibre, consentono di ridurre l’assorbimento del colesterolo alimentare, a livello intestinale. Inoltre, è bene introdurre regolarmente porzioni di cereali, purché integrali. Tra questi è bene propendere per pane, pasta e riso integrali. Non devono mancare, inoltre: farro, avena e orzo. Importante, infine, è il giusto apporto di legumi, da consumare almeno 2/4 volte alla settimana.

Quali sono i cibi contro il colesterolo cattivo

Durante la giornata non bisogna trascurare di mangiare, anche accompagnate ai pasti principali, almeno 3 porzioni di verdura. In più, è consigliabile consumarne anche 2 di frutta.

Tra i cibi da alternare a quelli suindicati, poi, abbiamo il pesce, su cui puntare almeno 2 o 3 volte a settimana. Le cotture da prediligere sono quelle alla griglia, al cartoccio e al vapore. Per quanto riguarda molluschi e crostacei, poiché contengono colesterolo, il loro consumo va limitato o evitato.

Poi, sempre in caso in cui le analisi evidenzino livelli di colesterolo alto, è obbligatorio mettere poco condimento e, in particolare, poco olio e di qualità.

Tra gli alimenti ammessi per chi soffre di colesterolo, vi è la carne, sia rossa che bianca, purché si tratti di tagli magri. In ogni caso, va sempre eliminato il grasso in eccesso, sia dalla carne rossa che bianca.

Passiamo, adesso ai cibi da evitare, in quanto tendono ad aumentare i livelli di colesterolo nel sangue.

SOS colesterolo alto, ecco quali alimenti sarebbero da evitare

In generale, i grassi saturi di origine animale producono l’effetto di aumentare il colesterolo. All’opposto, quelli insaturi di origine vegetale, come l’olio extravergine di oliva, sono in grado di ridurlo. Pertanto, è consigliabile evitare: burro, lardo e strutto. Inoltre, è bene limitare l’uso di insaccati, uova, formaggi, in quanto contengono troppi grassi. All’opposto, non è sconsigliabile il latte scremato o parzialmente scremato.

Infine, occorre prestare attenzione alle modalità di cottura dei cibi, che pure incidono sulla salute. Va preferita, come sinora indicato, la cottura al forno, al vapore, la bollitura e la grigliatura. No, invece, alla friggitoria e alla cottura in padella con olio.

Dunque, se il nostro è un SOS colesterolo alto, ecco quali alimenti dovremmo consumare e a quali, invece, stare attenti.

Lettura consigliata

Dovremmo prestare attenzione ai gravi rischi del colesterolo alto nel sangue e potremmo prevenirlo e abbassarlo ricorrendo a 5 categorie di alimenti