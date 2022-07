Basta vergognarsi dell’alluce valgo, questi sandali eleganti sono tra i più comodi in assoluto per camminare 

Molte donne hanno difficoltà a scegliere le calzature e a mostrare i piedi per via di alcune deformazioni che potrebbero essere causate da motivi diversi. Piede cavo o pianta allargata oppure alluce valgo sono problemi comuni determinati da traumi o malformazioni congenite o predisposizioni genetiche che creano numerosi problemi. Quando le deviazioni sono gravi si possono avere accavallamento delle dita o forme di artrosi che procurano molto dolore mentre si cammina, si lavora o si fa attività sportiva.

Esistono numerosi sistemi o trattamenti per provare a mitigare il difetto, tra questi le manipolazioni o la correzione della postura. A prescindere dalle dita storte o dai gonfiori, non dovremmo arrenderci ma cercare delle calzature che ci permettano di camminare con comodità. Uscire e mostrare i piedi non dovrebbe essere traumatico, dovremmo cercare le calzature adatte a ogni circostanza per unire il comfort all’eleganza.

Fasce di prezzo

Essere propositivi e affrontare il problema in maniera costruttiva potrebbe farci soffrire meno dal punto di vista psicologico. Basta vergognarsi dell’alluce valgo e dei piedi imperfetti, acquistiamo calzature che assecondino la forma del piede, sostengano l’arco plantare e abbiano una suola flessibile. E naturalmente che siano anche eleganti. Le proposte che troviamo in commercio sono varie e potrebbero fare al caso nostro.

Se abbiamo la pianta larga, per esempio, i sandali in camoscio e pelle sono ideali perché elastici e si adattano alla forma del piede. Mentre dovremmo evitare i sandali con il cinturino. Nella fascia di prezzo più alta sono molto apprezzati i sandali di Valentino Garavani. Per le fasce di prezzo più basse, i sandali a pianta larga Nerogiardini sono comode e si possono facilmente acquistare anche on line. Scegliere determinati marchi potrebbe non essere legato tanto alla voglia di shopping, quanto a una necessità di trovare calzature di qualità, comode e resistenti.

Basta vergognarsi dell’alluce valgo questi sandali eleganti sono tra i più comodi in assoluto per camminare

Soprattutto d’estate potremmo ricorrere a sandali che nascondano il difetto aiutandoci nel frattempo a correggerlo. Ci sono in commercio dei sandali ortopedici che agiscono in tal senso. Queste calzature sono prodotte da marchi differenti e sono facili da trovare. Hanno la zeppa bassa, proteggono l’alluce nascondendolo e sono eleganti anche con il fondo piatto. La punta aperta mette in evidenza la cura delle dita dopo la pedicure ma nasconde i difetti. Abbinati sia alla gonna corta e lunga che ai pantaloni mostrano tutta la loro versatilità.

Evitando i sandali con l’anello che non sono utili, quando abbiamo le dita storte o sovrapposte, ricorrere a sandali con una zeppa minima e la punta aperta è davvero la soluzione giusta. L’importante è che ci sia una fantasia ad arricchirle, per esempio un incrocio all’altezza della caviglia. Oltre ad aiutarci quando camminiamo, rendendo le calzature più aderenti, l’incrocio nella caviglia attirerà l’attenzione mettendo in secondo piano il difetto che non ci piace.

