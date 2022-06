Siamo alle porte dell’estate ed è finalmente arrivato il momento di prepararsi per le prime giornate di mare. Dobbiamo scegliere i costumi più trendy della stagione. Meglio ancora se coprono fianchi e pancetta. Dobbiamo tirare fuori le nostre coloratissime borse mare e riempirle con teli, ciabatte e cappelli. A questi dobbiamo aggiungere la crema protettiva, fondamentale soprattutto nelle prime giornate di esposizione al sole. E se non sappiamo quale scegliere nessun problema. Sarebbero queste le migliori creme solari protezione 50 attualmente in commercio secondo un’autorevole indagine. Scopriamo quali sono, i prezzi e le caratteristiche.

Le caratteristiche delle creme SPF 50+

Le creme solari SPF 50+, note più comunemente come protezione 50, sono i prodotti con il più alto tasso protettivo che possiamo acquistare al supermercato. Per questo motivo vengono spesso consigliate per proteggere la pelle dei bambini, più delicata e più sensibile. Ciò non toglie, però, che siano efficaci anche per gli adulti, soprattutto per le persone che hanno molti nei e una carnagione particolarmente chiara.

In commercio ne esistono di moltissimi tipi, da quelle spray a quelle più tradizionali. Ha provato a metterle in ordine di qualità Altroconsumo, associazione specializzata nei test dei prodotti che troviamo in commercio.

Tra i fattori considerati per stilare la classifica ci sono la composizione del prodotto e la protezione contro i raggi UVB e UVA. A queste sono state aggiunte le valutazioni sull’impatto ambientale e sulla veridicità della descrizione riportata sull’etichetta.

Sarebbero queste le migliori creme solari protezione 50 che possiamo acquistare al supermercato secondo una recentissima indagine

Gli esperti e i tester di Altroconsumo hanno analizzato ben 18 creme tra quelle attualmente presenti nei negozi e nelle corsie dei supermercati.

Le migliori 3 di questa speciale classifica sarebbero:

Avéne Spray Bambino con prezzo medio intorno ai 20 euro;

Biotherm Waterlover Hydrating Sun Milk con costo leggermente superiore ai 20 euro;

Vichy Capital Soleil Latte Solare, anch’essa con prezzo medio poco più alto di 20 euro.

Sempre tra i prodotti ritenuti di ottima qualità rientrano anche la crema protettiva per bambini Nivea, Ambra Solaire Kids di Garnier e Aptonia di Decathlon.

Per concludere è importante ricordare che al di là della bontà della crema non esistono prodotti con protezione totale. Per questo motivo è sempre una buona pratica evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde del giorno. Ma soprattutto è fondamentale applicare la protezione più volte durante la giornata. E se notiamo macchie sulla pelle o nei sospetti, la strada obbligata è quella del consulto col medico curante o col dermatologo.

Lettura consigliata

Ecco cosa si rischia esponendo i nei ai raggi del sole e come proteggersi