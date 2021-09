Essere invitate ad un matrimonio è sempre un’occasione bellissima per festeggiare e divertirsi. Diventa però un momento di panico al momento della scelta di cosa indossare.

Se siamo delle testimoni spesso e volentieri dobbiamo optare per degli outfit impegnati. Se siamo delle semplici invitate diventa ancora più complicato. Sembra infatti che il nero abbia la calamità e la scelta ricada sempre su questo colore.

Come il viola acceso però anche il nero è una di quelle tinte demonizzate. Sebbene infatti il nero sia un colore incredibilmente azzeccato per qualunque cosa perché rende chic ed eleganti, ai matrimoni si evita. Il fatto che sia il colore del lutto lo rende inadatto per una situazione di gioia e felicità come l’unione di un amore.

Il nero ci rende self confident, sfina ed è adatto in qualunque forma o tessuto. Ma è inutile che rendiamo ancora gloria al re dei colori. Quando ci rechiamo ad una cerimonia dobbiamo trovare delle alternative. E per fortuna ne esistono tantissime.

Ecco quindi come ovviare all’abito nero quando siamo invitate ad un matrimonio rimanendo comunque eleganti e spendendo poco.

Sì a verde scuro, melanzana e rosso ma bordeaux

La prima alternativa al nero è sicuramente il blu navy o blu notte. Questo colore è molto chic ed elegante, e la tonalità scura snellisce la figura e la allunga. Va bene anche il color melanzana. Questa tinta che richiama la verdura violacea è comunque scuro e ci aiuta a rimanere nella comfort zone del nero, ma allontana l’idea del funerale.

Possiamo gestire questi due colori in un abito lungo o in un tubino.

Anche il verde smeraldo o bottiglia magari studiati per un abito a plissé o per un monospalla in satin. Il verde scuro è un valido alleato che ci permette di evitare il nero.

Va benissimo anche il rosso bordeaux o un color vinaccia. Devono essere delle tinte giuste senza rischiare che diventino dei colori aggressivi.

Possiamo trovare qualche pezzo elegante anche nel fast fashion di Zara e su Zalando. Otherstories, Topshop e Scotch&Soda possono garantirci delle belle sorprese se facciamo una buona ricerca.

Il bianco è un colore tabù per le invitate perché ad esclusiva della sposa. Possiamo optare per delle camicie, o bluse con volant bianchi da abbinare con un completo di un colore acceso. Vanno benissimo anche con una lunga gonna con una stampa particolare o fatta di un tessuto studiato.

Al posto del bianco, specie per i matrimoni estivi, possiamo optare per dei colori pastello come celeste, rosa chiaro, lilla e beige. Yoox e Asos hanno un’intera sezione dedicata agli abiti da matrimonio per invitata che non prevedono prezzi esagerati.

Per le più incallite che non vogliono abbandonare il nero, questo può rimanere in qualche dettaglio. Possiamo infatti pensare ad una stampa a pois crema su base nera sia piccolo che esagerato, su un vestito scivolato o in una blusa con delle grandi maniche. Da abbinare ad un pantalone crema magari.

Oppure possiamo pensare ad un pizzo nero che però sia ben combinato. Magari degli inserti in un tubino che prevede anche pizzo bianco, creando quindi un match tra questi due colori.