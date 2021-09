La moda ci influenza nella scelta di vestiti ed accessori. Attendiamo sempre con gioia di vedere cosa ci riserverà la nuova stagione in fatto di moda.

Ci piace essere fashion e per questo prendiamo spunto dalle migliori influencer.

Abbiamo visto che ritorna di moda questo capo d’abbigliamento amato da molte e perfetto per tutte. E siamo subito corse ad acquistare quello adatto a noi.

Ma questa volta scopriremo che per essere sempre di tendenza ci basterà un solo unico vestito. Che quasi sicuramente abbiamo già nell’armadio.

Pochi ci pensano ma per essere sempre alla moda in autunno basta questo semplice vestito

Ogni anno con l’arrivo dell’autunno vogliamo sfoggiare un look curato e d’effetto. Che lasci tutti a bocca aperta.

Proprio per questo motivo cerchiamo di prendere spunto dei social e dai giornali. Ed è così che abbiamo sappiamo che sono questi i 3 accessori di tendenza che spopoleranno in autunno e inverno.

Ma quel che più ci stupirà è che non dovremo spendere soldi in molti vestiti. Per fare sempre tendenza ci basterà il classico tubino.

Pochi ci pensano ma per essere sempre alla moda in autunno basta questo semplice vestito: infatti questo abito è da sempre sinonimo di classe ed eleganza. Ha fatto la storia tra gli abiti femminili d’eccellenza e a distanza di un secolo dalla sua nascita incanta ancora tutte le donne.

Va bene in qualsiasi occasione e si abbina facilmente con svariati accessori. Non per niente è l’abito preferito da qualsiasi star mondiale.

Esalta le forme femminili ed è perfetto in qualsiasi colore o tessuto. Questa volta, però, scopriremo la versione che sta spopolando per questo autunno 2021.

Il modello ideale

Molte di noi pensano che la versione più classica del tubino sia anche la più elegante. Quindi lo scelgono rigorosamente nero, non troppo scollato e della giusta lunghezza.

Sicuramente bello e affascinante, può però essere modernizzato e reso più audace. In questo modo riuscirà ad essere un abito sempre alla moda. Magari che ci permetta di mostrare ancora la nostra abbronzatura.

Scegliamo quindi un tubino che lasci intravedere la schiena e incornici il décolleté: dovremo puntare su uno scollo “bardot” che evidenzi queste parti del corpo.

Sarà poi fondamentale avere anche uno spacco laterale in modo da facilitarci i movimenti ma anche per renderci più seducenti.

Acquistiamolo sui migliori e-commerce o in qualche famoso negozio di marca. Sarà un capo sempre attuale e alla moda che riusciremo ad utilizzare più volte. Un unico vestito che ci farà essere sempre al top.