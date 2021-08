Elettrico, cobalto, oltremare. Sono gli aggettivi di questo colore magnifico che avrà un posto d’eccezione nei capi del prossimo autunno-inverno.

L’artista francese Yves Klein creò addirittura una tonalità di questo blu che porta il suo nome. È l’IKB, International Klein Blue. Questo particolare punto di colore è stato scelto dall’artista all’interno della sua ricerca cromatica durata anni e funzionale a trasmettere dei concetti. L’arte concettuale di Yves Klein ha infatti trovato sfogo per anni attraverso questo colore. Prima con i suoi monocromi e poi con le sue Antropometrie, performance artistiche in cui modelle dipinte in IKB lasciavano i segni dei loro corpi su immensi fogli bianchi come fossero dei pennelli.

Il pantone del blue klein è 18-3949. È il colore della spiritualità, dell’oceano, dell’essenziale, della purezza. La sua luminosità deriva da un uso preponderante del pigmento blu oltremare. Ma il blu di Klein è anche elettrico, dinamico, vitale, in grado di sprigionare un’energia incontenibile. Un colore sicuramente azzeccato per chi vuole osare, sia nel design di interni che nell’abbigliamento. Elegante e sofisticato, ma anche audace e in grado di rilassare i nervi, è azzeccatissimo per suscitare l’attenzione su di noi con un bel vestito o un cappotto. Ecco il colore pantone di tendenza per questo autunno-inverno.

Il blu non sarà l’unica tonalità da indossare

Il blu elettrico non sarà da solo però. Quella dell’autunno-inverno 2021 e 2022 infatti sarà una mezza stagione piena di sfumature di colore. Le amanti del nero dovranno farsene una ragione e avere il coraggio di indossare qualche pantone in più. Si vedranno ovunque il verde acceso, il giallo, il rosso e il viola spesso in accostamento, il famoso verde Tiffany e la tonalità petrolio.

Le passerelle sono state una vera e propria esplosione di colore. Primo fa tutti Valentino con la sua collezione Haute Couture sfilata a Venezia nella cornice delle Gaggiandre, tettoie per le barche tipiche della laguna. Abito da red carpet rosso scarlatto, mini-tubini in viola intenso abbinati a dei guanti color corallo, abiti scenografici in tulle verde acido e rosa confetto. Il colpo d’occhio è incredibile, l’effetto straordinario è assicurato dal colore.

Ecco il colore pantone di tendenza per questo autunno-inverno

Il color cammello e il vinaccia, assieme al blu e al verde petrolio continuano a essere i must have che propongono Alberta Ferretti e Max Mara. Non dobbiamo avere paura di osare e usarli su cappotti maxi, grandi cappelli e completi giacca pantalone intonati. Va anche sfatato il mito che il viola porti sfortuna e che non va indossato. È un colore intenso che dona, in particolar modo alle rosse e alle bionde, ma anche le scure possono usarlo in alternativa al nero. Anche il cliché che il rosso faccia Natale va sdoganato. Inoltre il rosso comprende un numero molto alto di tinte dal rosso aranciato al rosso cardinale che possono accontentare tutti i sotto toni della pelle.

Per le più restie ad abbandonarsi ai colori forti, ricordiamo che anche le stampe possono giocare un ruolo importante e sostituirsi quindi al solito nero.