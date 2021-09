Questo periodo dell’anno è ricco di eventi importanti, soprattutto matrimoni, che richiedono una certa preparazione anche come semplici invitati. Infatti, a volte ci troviamo in difficoltà nel trovare il giusto compromesso fra stile ed eleganza. L’etichetta poi impone delle regole non scritte che, se ignorate, potrebbero far sfigurare noi e chi dovrebbe stare al centro dell’evento.

Per questo ci siamo impegnati per dare le giuste dritte ai nostri lettori quando, ad esempio, abbiamo proposto i tagli e le acconciature alla moda più adatti ai matrimoni per sentirci belle ed eleganti. Oggi invece proponiamo 3 abiti di tendenza e 3 da evitare assolutamente per partecipare agli eventi importanti. Le tendenze si basano sulle riviste di moda di quest’ultimo anno. Per quanto riguarda i look da evitare, invece, abbiamo considerato per lo più il bon-ton e ciò che è più appropriato in determinate occasioni.

3 abiti di tendenza e 3 da evitare assolutamente per partecipare agli eventi importanti

Cominciamo dalle novità di stile di quest’anno che possono fare risaltare le nostre forme, sempre nei limiti del buon gusto. Se pensiamo ai classici abiti da cerimonia, ci vengono in mente gonne lunghe di chiffon e busto carico di pizzo. Questa è sempre un’alternativa valida, ma la moda adesso va anche in un’altra direzione.

Possiamo infatti scegliere un look più strutturato e anche versatile da riutilizzare in occasioni meno importanti. Infatti, molti marchi di abbigliamento adesso offrono dei tailleur dal taglio leggermente più maschile.

Le giacche spesso non sono sagomate nel punto vita e offrono dei dettagli di colore inaspettati in punti strategici e senza esagerare. Questo ci dà occasione di giocare con i nostri accessori, senza osare troppo, ma con un look completamente colorato.

Lo stesso si può dire delle tute, tornate di gran moda ed estremamente versatili. Quale che sia il nostro fisico questo tipo di look può fare risaltare le nostre caratteristiche migliori rimanendo sempre comode. Le tute possono essere in satin o chiffon generalmente tinte con colori pastello, che ben si adattano a occasioni ufficiali.

Per ultimo proponiamo il classico vestito a campana che si stringe in vita e offre una gonna piuttosto ampia. La novità sta soprattutto nel motivo a fiori, adesso molto di moda. Anche in questo caso possiamo avere un tocco di colore, ma sempre con stile.

Passiamo adesso agli abiti e alle combinazioni da evitare assolutamente.

Abiti e combinazioni da evitare nelle occasioni importanti

La regola più importante fa parte dei 4 consigli utili su quale abito scegliere per i tanti matrimoni di settembre. Ossia, dobbiamo assolutamente evitare gli abiti bianchi. È chiaro che l’attenzione deve essere rivolta soprattutto alla sposa e quindi non dobbiamo confonderci con lei.

Ufficialmente poi sarebbe da evitare anche il nero, anche se è ora piuttosto sdoganato, soprattutto per gli eventi serali. In ultimo, dobbiamo trattenerci dal cedere alla tentazione di avere un look da tappeto rosso.

Quindi, non scegliamo abiti con trasparenze o scollature troppo abbondanti. Anche i colori devono essere dosati nel giusto modo, come abbiamo visto nei consigli precedenti.

Ricordiamoci anche di completare il nostro look per sentirci belle, eleganti e alla moda durante i matrimoni scegliendo le scarpe giuste. Detto questo, il nostro outfit deve anche basarsi su ciò che ci fa sentire più a nostro agio.

Facciamo le giuste scelte in anticipo e godiamoci senza pensieri questi eventi a cui abbiamo rinunciato per tanto tempo.