L’autunno è il periodo migliore per poter sfoggiare questo straordinario tessuto elegante o casual, a lavoro o durante un aperitivo. Il velluto è uno dei tessuti più belli e versatili che possiamo indossare senza dover rinunciare allo stile.

Ma non tutti sanno come indossare i capi di velluto o perlomeno non sanno che si può essere impeccabili anche a 50 anni sembrando addirittura più giovani. Questo tipo di tessuto è morbido, molto comodo e in base al taglio e al colore tutti possono indossarlo senza alcun tipo di problema.

Infatti è possibile mixare vari stili come classici pantaloni comodi a palazzo, con sneakers ai piedi, oppure un classico jeans con una giacca di velluto e così via. Sono molti gli abbinamenti che si possono fare e con i vari colori di moda per questo autunno. Un po’ come per questo nuovo colore foliage d’autunno per i capelli di tutte le età.

Un look tutto nuovo per ringiovanire ed essere alla moda

Come detto in precedenza, molte persone non hanno la minima idea di come abbinare o indossare dei capi di velluto. La scelta di questo tessuto, all’apparenza azzardata, sarà tutt’altro e il look così apparirà molto curato e alla moda. Abbinando i giusti colori anche con gli accessori di moda da sfoggiare per ogni occasione, si potrà ottenere un outfit straordinario di cui nessuno potrà fare più a meno.

Che sia a lavoro o per un caffè con le amiche, il tailleur di velluto non può mancare. I colori sono ispirati all’autunno, quindi un verdone, porpora, amaranto, ocra e così via. Da indossare come spezzato, solo giacca o solo pantalone con un dolcevita di lanetta sottile oppure tutto completo. Con scarpe basse come ballerine, tacco o da ginnastica, l’importante e portarlo con stile e non è per niente difficile.

Come indossare i capi di velluto per essere impeccabili anche a 50 anni sembrando più giovani

Per delle occasioni diverse, si potrà spostare l’attenzione su bluse di velluto. Queste si potranno indossare come body con una cintura semplice di cuoio con pantaloni a taglio palazzo se si vuole valorizzare il girovita o stretti se vogliamo valorizzare le gambe.

Mentre per l’aperitivo o per una cena si potrà indossare un abito liscio o con qualche richiamo in pizzo, rigorosamente di velluto. Con bretelline se l’occasione si svolge al chiuso, per poter indossare uno spolverino non appena si esce per gli sbalzi di temperatura. Oppure a maniche lunghe se l’evento si svolge all’aperto.

