Finite le ferie estive, si torna alla routine quotidiana settembrina con i fine settimana che alleviano l’impatto del ritorno sul posto di lavoro. Per affrontare al meglio la nostra giornata lavorativa, non possiamo far altro che sentirci a nostro agio e dar spazio alle tante cose ci fanno stare bene.

Come non dare spazio a degli accessori come i gioielli che tutte le donne dovrebbero indossare al lavoro per far colpo, riscuotendo il successo tanto ambito? Il giusto accessorio può trasmettere un tono originale e incisivo al proprio look attirando ammirazione o anche invidia dei colleghi. Quindi bisogna prestare attenzione a non esagerare.

Quali sono i giusti accessori da utilizzare sul posto di lavoro

Ogni donna dovrebbe essere rappresentata da un accessorio. Non solo quando esce per un aperitivo, una cena o un appuntamento, ma dovrebbe indossarlo anche quando è a lavoro.

Bisogna tener bene a mente che non tutti possono indossare i gioielli sul posto di lavoro. Pensiamo ad esempio che alcune categorie a cui è imposto un determinato tipo di abbigliamento/divisa. Ed è proprio in questi casi che la sobrietà è molto importante.

Non a caso, alcune regole aziendali citano espressamente di non indossare gioielli vistosi, oppure di non utilizzare uno smalto alle unghie che non sia neutro, o anche di truccarsi con elementi neutri. In questi casi molto probabilmente l’immagine dell’azienda si deve riflettere nel personale. Personale che sarà a contatto con il pubblico e quindi bisognerà mantenere un certo decoro.

Dopo aver capito le regole basilari, passiamo a vedere quali sono gli accessori di moda che tutti possono indossare sul posto di lavoro. Salvo, ovviamente, regole aziendali.

Sono questi i gioielli che tutte le donne dovrebbero indossare al lavoro per far colpo

La scelta dei gioielli deve essere in relazione al posto di lavoro, tenendo in considerazione il gusto personale, il look e il risultato che si vuole ottenere.

Se si indossa una divisa, come ad esempio una receptionist o qualsiasi lavoro a contatto con il pubblico, bisognerà prediligere gioielli semplici e sobri. La scelta migliore può ricadere sul minimal come i punti luce semplici o fili sottili di oro o argento, perfetti per ogni occasione, soprattutto non vistosi.

Per gli altri ambienti di lavoro, magari come quello d’ufficio, dove bisogna attenersi a un certo outfit, quindi niente sneakers o jeans stracciati, si può più osare.

Il trend del momento si è focalizzato, già da un po’ di tempo, su determinati gioielli come possono essere le catene. Queste, sono davvero il giusto accessorio da poter indossare sia su una t-shirt con giacca o su una camicia e ovviamente anche su un tailleur.

