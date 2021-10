L’arrivo dell’autunno reca con sé anche il ritorno di una calzatura apprezzatissima tra le donne: gli stivali. Un esempio sono quelli in stile eschimese, prima accantonati e poi tornati alla ribalta di recente. Stavolta parleremo però di un altro modello all’ultimo grido.

Gli stivali e gli stivaletti dell’autunno di quest’anno sono accomunati da una caratteristica: grazie al materiale di cui sono composti, aderiscono perfettamente alla gamba, esattamente come una seconda pelle. Proprio per questo, non serve indossarli assieme a calze o calzini.

Sono una variazione degli stivali cuissardes e sono noti al grande pubblico come socks boots, stivali a calza in italiano. Risaltano la forma e la sinuosità delle gambe e pertanto sono particolarmente consigliati assieme a gonne e vestiti, da indossare rigorosamente senza calze o calzini. Si può optare per una gonna supermini o per una che arrivi alle ginocchia a seconda delle proprie preferenze. L’importante è che gli orli non vadano oltre le caviglie, in modo tale da creare un elegante contrasto tra la morbidezza della gonna e l’aderenza della calzatura.

Se si vuole provare un abbinamento tra stivali a calza e pantaloni, meglio che questi ultimi siano larghi e non arrivino alle caviglie. In alternativa, andranno bene anche un paio di pantaloni attillati. L’importante è che anche questi non arrivino alle caviglie.

Gli altri stivali in voga durante la stagione

Diremo addio alle calze con gli stivali più alla moda dell’autunno 2021, da indossare in questo modo. Ma i socks boots non sono gli unici modelli di tendenza quest’anno. Gli stivali in stile platform, con tacchi vertiginosi e plateau, gli stivali slouchy, alti al ginocchio o semplici cuissardes in pelle sono altri modelli che non possono assolutamente mancare nell’armadio di chi ama seguire le tendenze in fatto di moda.