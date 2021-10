Tutte le donne vogliono sentirsi belle e al passo con i nuovi trend del momento. Non è sempre facile sentirsi a proprio agio con uno stile diverso dal nostro, ma il cambiamento è sempre una ventata di novità che trascina con se tanta positività.

Così quando cambiamo la borsetta, perché no, potremmo cambiare anche il colore della nostra chioma. Ed è proprio in questo periodo che sono tutti impazziti per un colore meraviglioso come il foliage d’autunno, che sta una meraviglia sui capelli di tutte le età.

Questo colore non è una semplice tinta, ma racchiude in sé i colori dell’autunno che con le sue mille sfumature dona una luce al viso e soprattutto ringiovanisce chiunque. Una nota di colore che ravviva i capelli con brillantezza e spensieratezza per i più audaci che puntano sui colori forti.

Un po’ come per la tendenza dell’anno scorso, in cui il colore per i capelli è stato un castano Tortoise Shell, mentre quest’anno il trend si è indirizzato sul colore foliage.

Il trend che tutte le donne dovrebbero provare per ringiovanire il loro aspetto

Un mix di sfumature dal sapore autunnale, uno spettacolo che ricorda il naturale processo delle foglie che cadono, il colore foliage rappresenta appieno uno stato d’animo molto comune. Le foglie dell’albero da verdi diventano gialle, poi arancioni, poi rosse ed infine marroni. Una vera e propria meraviglia dai colori vivi e decisi che deliziano lo sguardo.

Così come per le foglie, il trend per quest’autunno fino alla primavera, vuole ricordare questa meravigliosa tavolozza di tonalità cangianti. Un tripudio di colori che dona luminosità e vivacità che non ha età. Tra sfumature fredde e calde, la tinta per i capelli non è mai stata così luminosa grazie ad un riflesso particolarmente radioso.

Tutti impazziti per questo nuovo colore foliage d’autunno per i capelli di tutte le età

I capelli sono da sempre quell’elemento di bellezza fondamentale che incornicia il viso. In base a questi colori, quali quelli dell’incarnato e degli occhi, possiamo scegliere la tonalità perfetta da provare subito.

I colori più richiesti ispirati al foliage sono ovviamente quelli con le sfumature brillanti del rosso. Quindi dal comunissimo castano con riflessi rossi, dal mogano al rame e all’arancio. Varie sono le proposte che un parrucchiere di fiducia potrà proporre opzioni che vanno sfumato al riflessante, allo shatush e così via.

Per chi adora i capelli chiari, potrà sperimentare il colore biondo ramato, oppure un arancio ramato. Insomma, ci sono milioni di sfumature che possono essere adattate alle proprie esigenze, che renderanno unico questo inverno con colori spettacolari.

