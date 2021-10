Il rialzo per i mercati azionari è solo all’inizio. Le attese per la prossima settimana

Tutto continua a procedere come da percorso campione e pertanto si continua a proiettare un rialzo fino ad almeno il prossimo setup del giorno 8 dicembre. Per questo motivo, la nostra view è che il rialzo per i mercati azionari è solo all’inizio.

Si potrebbero profilare dei pericoli all’orizzonte? La risposta sembra banale, ma possiamo dire che ogni giorno potrebbero stagliarsi dei pericoli all’orizzonte, quindi chi investe , partendo da questo assioma, ha una sola possibilità ed è la seguente: definire a priori il rischio che si corre, ricorrendo a delle tecniche di money management e impostando lo stop loss e la massima perdita sopportabile.

Alle ore 19:21 della giornata di contrattazione del 22 ottobre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.551

Eurostoxx Future

4.185

Ftse Mib Future

26.460

S&P 500 Index

4.543,51.

La tendenza dei grafici è al rialzo ma la nostra previsione è ribassista da mesi

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 22 ottobre.



Come spiegato più volte, vanno seguiti i grafici e non le previsioni.

Quali sono le attese per la prossima settimana?

Fase laterale e minimo fra lunedì e martedì e poi rialzo fino alla giornata di venerdì.

Proiezioni dei prezzi

Di seguito le aree dei minimi e dei massimi attesi per la prossima settimana

Dax Future

15.380/15.540

15.856/15.989

Eurostoxx Future

4.140/4.180

4.276/4.325

Ftse Mib Future

26.300/26.455

26.865/27.000

S&P 500 Index

4.501/4.543

4.600/4.659

Il rialzo per i mercati azionari è solo all’inizio. I livelli operativi per lunedì e successivi

Dax Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 15.468.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.149.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 26.105.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.526.

Quali operazioni di trading multidays consigliate per lunedì e i giorni successivi?

Mantenere le operazioni Long aperte martedì 19 ottobre in apertura.

Come si potrebbe presentare la giornata di contrattazione di inizio settimana?

I prezzi potrebbero muoversi in laterale.