La crisi economica non sta certo aiutando il mondo del lavoro. Chi è disoccupato fa fatica a trovare una nuova occupazione. Se mandiamo i curriculum, spesso attendiamo, invano, una risposta che non arriva mai.

Ogni tanto, però, c’è una bella notizia. Ci sono realtà che investono ancora sulle risorse umane, invece che sulle macchine. Ad esempio, in questo 2022, McDonald’s ha lanciato un piano di crescita nazionale molto interessante. Infatti, entro la fine di quest’anno, è prevista l’assunzione di 5.000 persone nuove, in tutta Italia. Ecco come candidarsi per partecipare all’offerta di lavoro di ben 723 posti e non solo offerti in questo importante capoluogo, tra città e provincia.

Bisogna sapersi mettere in gioco per avere la possibilità di farsi assumere

Come sempre, è importante capire quello che la società, che offre il lavoro, pretende da chi si sta candidando. In questo caso, saranno fondamentali la nostra voglia di metterci in gioco. Il gioco di squadra è un’altra delle carte vincenti. L’azienda cerca aspiranti con la capacità di lavorare in team e a contatto con i clienti. Inoltre è utile tener conto del fatto che si sta offrendo un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 92% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida.

Sarebbe interessante capire le nostre caratteristiche in base a come è organizzato McDonald’s. A questo link, nel sito, potremo inviare direttamente la nostra candidatura. Saremo chiamati a compilare un questionario che spazia su vari temi. Tra questi, ci sono la nostra disponibilità oraria, così come il tipo di mansioni alle quali siamo interessati. Dovremo caricare il nostro curriculum vitae, magari seguendo anche i consigli per renderlo accattivante.

Ecco come candidarsi all’offerta di lavoro per 723 posti e non solo, promossa da questa importante società in alcune Città e Comuni italiani

Se i candidati saranno ritenuti idonei, saranno contattati da McDonald’s per un colloquio individuale. Se cerchiamo ulteriori informazioni sulle posizioni di lavoro dell’azienda, potremo leggere, sul loro sito, la sezione “Entra nel Team”. Di base, la persona assunta come Addetto Ristorazione​-​Crew lavorerà o in cucina o in sala, dove si occuperà di accogliere ed aiutare i clienti. Tra i vari requisiti, oltre alla disponibilità di fare turni, anche festivi, bisogna avere il diploma di scuola media superiore. Anche conoscere un’altra lingua è considerato da McDonald’s un requisito preferenziale. Tornando ai 723 posti, sono quelli che McDonald’s vuole inserire nei ristoranti della provincia di Milano, 251 dei quali in città. Sul sito, però, sono ancora diverse le posizioni aperte anche in altre città italiane.