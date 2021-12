Come fare un figurone stupendo tutti portando in tavola questo delizioso aperitivo scenografico facile e veloce

Cucinare può diventare una vera e propria arte e con le giuste dritte si possono ottenere dei risultati davvero straordinari impiegando pochissimo tempo. Questo può avvenire non solo con l’esperienza, ma anche con le ricette giuste che si possono utilizzare anche in occasioni speciali.

Dei veri e propri segreti che potranno salvare la cena spendendo pochi euro, soprattutto quando ci sono ospiti inaspettati e non si vuol ripiegare su cibo d’asporto.

Come sbalordire tutti con un piatto da far leccare i baffi

Non tutti sanno che si può fare un figurone stupendo tutti, portando in tavola un delizioso aperitivo scenografico da preparare in pochissimo tempo. Si tratta di una ricetta di facile esecuzione e con pochissimi ingredienti.

Una vera e propria delizia di pasta sfoglia, philadelphia e salmone in una fantasiosa decorazione a forma di albero di Natale. Un piatto semplice e gustoso che si può preparare anche con altri ingredienti come ad esempio ricotta e spinaci o ricotta, uova e salame e così via.

Ingredienti

2 rotoli di pasta sfoglia

philadelphia

uovo

salmone affumicato

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo la pasta sfoglia e lasciarla fuori dal frigorifero per almeno 20 minuti per poterla lavorare senza problemi. Poi prendere un tegame e tagliare un foglio di carta da forno per le dimensioni della teglia e usarlo per stendere un rotolo di pasta sfoglia.

Dopo aver steso il rotolo tagliare la pasta sfoglia formando un triangolo isoscele, stendere uno strato di philadelphia, aggiungere delle striscioline di salmone e fare un altro strato di philadelphia.

Prendere l’altro rotolo di pasta sfoglia, scenderlo e tagliarlo nella stessa forma del primo e adagialo sopra per coprire tutto il ripieno. Far aderire per bene la pasta sfoglia sigillando tutti i bordi e con un coltello tagliare varie strisce orizzontali a destra e a sinistra per simulare i rami.

Prendere quest’ultime e arrotolarle leggermente su se stesse e spennellare tutto con l’uovo sbattuto. Infornare per circa 15 minuti a 180°C e servire sia caldo che freddo.

