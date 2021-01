Una ricetta velocissima da preparare con pochissimi ingredienti che stuzzica la fantasia perfetta da proporre a cena o anche per un aperitivo spendendo meno di 5 euro. Si tratta di un impasto a base di patate a forma di cornetti dal cuore filante.

I cornetti si potranno conservare in frigorifero per circa 3 giorni o congelarli prima o dopo la cottura per circa 1 mese. La preparazione è molto semplice e non richiede una particolare attenzione. Il ripieno si può variare ad esempio con salame e provola, spinaci e ricotta o altro.

Un’altra ricetta stuzzicante sono le tagliatelle al cacao in salsa di noci e gorgonzola facili e veloci da preparare sono un primo piatto originale e saporito che stupirà tutti.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

Ingredienti

500 g patate

170 g farina

60 g parmigiano

provola o mozzarella (ben asciugata dal siero)

olio di arachide

un pizzico di sale

Una ricetta che stuzzica la fantasia da proporre a cena o come aperitivo con meno di 5 euro

Preparazione

Iniziare a lessare le patate, schiacciarle con lo schiacciapatate e lasciar raffreddare. Quando la purea di patate sarà tiepida aggiungere un pizzico di sale, il parmigiano, la farina e impastare fino alla formazione di un panetto morbido. Aggiungere altra farina in quanto in base alla qualità delle patate, potrebbero rilasciare acqua durante la preparazione.

Quando l’impasto sarà pronto e ben compatto, non appiccicoso, stendere il panetto con un mattarello ad un altezza di circa mezzo centimetro. Tagliare l’impasto in tanti triangoli isosceli e al centro inserire il formaggio filante e arrotolare il cornetto.

Nel frattempo iniziare a scaldare l’olio in un pentolino e quando sarà arrivato a temperatura iniziare a friggere i cornetti mentre si continua alla preparazione degli stessi. Per un risultato light, senza friggere, infornare i cornetti spennellati precedentemente con un filo d’olio, su una teglia foderata da carta da forno per circa 15 minuti a 180°C.