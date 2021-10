2 ricette che potranno salvare la cena con protagonista questo ortaggio e spendendo pochi euro 

In ogni famiglia sarà capitato almeno una volta di dover arrangiare la cena all’ultimo minuto con quello che si ha a disposizione in casa. La maggior parte delle volte può andar bene, con preparazioni di fortuna improvvisate in pochi minuti. Altre volte, invece, un vero e proprio disastro che obbliga ad ordinare cibo d’asporto per non rimanere a bocca asciutta.

Queste 2 ricette potranno salvare la cena dopo una giornata fuori casa, spendendo pochi euro per merito di questo straordinario ortaggio come protagonista: la patata. Amata moltissimo dai bambini, ma anche dagli adulti, nella versione classica versione fritta.

Infatti esistono molte ricette che si possono fare con questo delizioso ortaggio e soprattutto da preparare in poco tempo e con pochissimi ingredienti. Vediamone qualcuna.

Come cucinare in poco tempo e senza molti ingredienti

La prima ricetta da sperimentare sono le bucce di patate croccanti in salsa di sesamo. Questa preparazione stupirà tutti per la sua bontà e soprattutto per la semplicità e per i pochi passaggi che occorreranno per preparare questo straordinario piatto.

Ingredienti

1 kg di patate

60 g di pane grattugiato

1 vasetto di yogurt bianco

1 cucchiaio di succo di limone

erba cipollina

pizzico di sale e pepe

semi di sesamo

olio per friggere

Preparazione

Iniziare la preparazione prendendo le patate, lavandole e farle cuocere in forno a 200°C fino a quando non saranno morbide all’interno. Lasciare che le patate intiepidiscano, tagliare a metà e togliere la polpa con l’aiuto di un cucchiaio, lasciandone non più di 1 centimetro.

Inserire la polpa in un recipiente e tagliare le bucce di patate in varie striscioline di larghezza circa 2 dita. Passare alla polpa delle patate che potrà essere schiacciata con uno schiacciapatate. Aggiungere all’interno il pan grattato, l’erba cipollina, il succo di limone, i semi di sesamo, lo yogurt e un pizzico di sale e pepe.

Amalgamare bene e mettere da parte. Prendere le bucce di patate e dare una sbollentata in oli bollente, da formare una sfiziosa e fragrante crosticina. Farle scolare bene su carta assorbente e inzuppare nella salsa quando sono ancora calde.

L’altra ricetta da poter sperimentare subito sono le patate duchessa. Soffici all’interno e croccanti fuori sono una pietanza golosa per tutta la famiglia che soddisferà ogni genere di palato.

Ingredienti

500 g di patate

60 g di formaggio grattugiato

2 uova

noce moscata

20 g di burro

sale

Preparazione

Prendere le patate, lavarle e farle cuocere con tutta la buccia in acqua bollente. Saranno pronte quando con facilità si riusciranno ad infilzare con una forchetta. Quando saranno cotte, scolarle e successivamente privarle della buccia.

Prendere uno schiacciapatate e schiacciare le patate, raccogliendo il tutto in un recipiente. Prendere il burro e tagliarlo a pezzetti piccoli che si scioglierà a contatto con la patata ancora calda. Dopo aver amalgamato e lasciato raffreddare un pochino, aggiungere una alla volta le uova, poi il formaggio, un pizzico di sale e una spolverata di noce moscata.

Prendere tutto il preparato, trasferirlo in una sac à poche e fare tanti ciuffi grandi come meringhe su un tegame ricoperto di carta da forno. Infornare per circa 10 minuti a 180°C.

Approfondimento

