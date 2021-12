Dopo la scadenza del setup mensile del 30 novembre ora siamo in attesa di quello annuale dell’8 dicembre. Cosa accadrà? Come al solito attenderemo gli eventi e ci accoderemo ad essi. Oggi i mercati azionari continuano a rimbalzare ma è ancora prematuro per tornare compratori.

Procediamo per gradi.

Alle ore 18:05 del 6 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.374

Eurostoxx Future

4.133

Ftse Mib Future

26.450

S&P 500 Index

4.579,15.

La nostra previsione annuale

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 3 dicembre.



Quali sono le aree dei minimi/massimi attesi per la settimana in corso?

Dax Future

area di minimo 14.598/14.400

area di massimo 15.200/15.000

Eurostoxx Future

area di minimo 3.901/3.863

area di massimo 4.090/4.043

Ftse Mib Future

area di minimo 25.205/24.755

area di massimo 26.305/25.645

S&P 500 Index

area di minimo 4.442/4.399

area di massimo 4.621/4.556

Questa è la previsione per la settimana in corso

Rimbalzo inziale con massimo fra lunedì e martedì e poi nuovo ribasso fino a venerdì. Molta importanza verrà data a quello che accadrà nella giornata di mercoledì. Per il momento oggi la giornata si è svolta come da attese.

I mercati azionari continuano a rimbalzare ma è ancora prematuro per tornare compratori

Di seguito i livelli da monitorare per definire il prossimo movimento dei mercati:

Dax Future

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 15.433. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.509.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.154. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.187.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 26.540. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 27.435.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.609. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.673.

Posizione di trading in corso:

Short dai prezzi di apertura del 29 novembre. Per il momento nonostante il rimbalzo in atto non è ancora cambiata la situazione grafica dei mercati

Come si potrebbe presentare la giornata di contrattazione di martedì

Difficile fare una previsione attendibile.