La continua ricerca di emulare i personaggi famosi che hanno sempre un aspetto impeccabile, fa scoprire dei piccoli segreti che possono valere una fortuna se utilizzati. Questo genere di tendenze ci spingono sempre alla ricerca della perfezione, per migliorarsi e in molti casi tutto questo avviene con grande successo.

Ci sono molti volti noti nel mondo dello show business che coinvolgono ed ispirano platee di milioni di persone, tra cui, i più seguiti indubbiamente sono gli influencer. La moda è un settore che rivoluziona lo stile e stravolge anche le abitudini del quotidiano come per questo meraviglioso modo di truccarsi da diva che sta spopolando su tutti i social.

Ma non solo, ogni piccola novità è la giusta occasione per mettersi in gioco e lasciarsi ispirare anche con un po’ di curiosità. Un giusto atteggiamento che può portare grossi benefici e grandi soddisfazioni.

Il nuovo trend del momento ispirato da una star americana come Kim Kardashian

In questo periodo sta impazzando sui social uno straordinario trend per i capelli e tutti vogliono provarlo per i suoi eccezionali risultati.

Una famosa star americana, Kim Kardashian con milioni di follower, ha dei capelli straordinariamente lucenti e ondeggianti come un drappo di seta. Un effetto che non si può replicare con questo metodo facile e veloce per far brillare i capelli dopo averli asciugati, ma bensì con un segreto antichissimo che sfrutta l’acqua di riso.

Vengono chiamati glossy hair o liquid hair o tutto ciò che richiama una chioma riflettente come quella della famosa star. Un trend che sta spopolando ovunque sui social, si tratta di un’antica usanza orientale molto facile da mettere in pratica.

Questo straordinario trend per i capelli sta impazzando sui social e tutti vogliono provarlo per i suoi eccezionali risultati

Con questo metodo infallibile, è possibile ottenere una chioma da star. Occorrerà mettere a bagnomaria il riso per qualche ora, il tempo necessario per far depositare tutto l’amido. Dopodiché non resta altro che eliminare i chicchi di riso e utilizzare il liquido ottenuto per un impacco di circa 15 minuti per poi risciacquare.

Il risultato sarà davvero straordinario. I capelli appariranno da subito molto brillanti, facili da pettinare e da mettere in ordine. Un vero e proprio segreto di bellezza che potrà far risparmiare tempo e denaro.

