Come costruire e arredare un gazebo fai da te in legno spendendo poco

Siamo agli inizi di un mese di agosto che si preannuncia torrido come non mai. Un mese in cui è fondamentale proteggersi dal caldo e da temperature che mettono a dura prova la nostra resistenza. I più fortunati possono contare sul giardino e sulle piante per ripararsi dal sole. E se non abbiamo un angolo d’ombra o lo spazio per piante folte niente paura. Ecco come costruire e arredare un gazebo spendendo poco e senza avere grandi conoscenze di falegnameria. Ma soprattutto senza forare il nostro prezioso pavimento.

I materiali che ci servono

Arredare un giardino è un’operazione che richiede progettazione e tanta fantasia. Progettazione e fantasia, però, non significa che dobbiamo spendere una fortuna. Ad esempio possiamo usare molti oggetti di riciclo per trasformare il giardino in un capolavoro.

La stessa cosa possiamo farla per costruire un gazebo fai da te. I primi due passaggi saranno quelli di chiedere le autorizzazioni necessarie e calcolare le misure e lo spazio in cui installare il gazebo. A questo punto potremo recarci dal nostro falegname di fiducia ad acquistare il legno necessario. Per un gazebo quadrato di lato 3 metri e altezza 2,5 metri ci serviranno:

4 montanti per i lati;

4 assi di legno per il tetto;

listelli per appoggiare la struttura del tetto;

viti e tasselli vari per fissare le varie parti.

Da qui conterà la nostra abilità nel fai da te. Se siamo esperti montare il gazebo sarà un gioco da ragazzi. In alternativa possiamo affidarci a un kit già pronto e seguire le istruzioni di montaggio. In commercio possiamo trovarne di varie dimensioni, costano relativamente poco e sono estremamente solidi.

Come ancorare il gazebo

Se non vogliamo fare buche o colate di cemento per fissare il gazebo possiamo aguzzare l’ingegno e usare fioriere o mattonale come ancoraggi. Con qualche corda e pochi ganci riusciremo a salvare il nostro prezioso terreno.

Un’altra valida alternativa per un gazebo di piccole dimensioni è quella di dotarsi di un pavimento mobile in legno. Potremo fissare lì i pilastri con poche viti. Una soluzione economica che ci aiuterà anche quando dovremo smontare la struttura in vista dell’inverno.

Come costruire e arredare un gazebo fai da te in legno spendendo pochissimo

Abbiamo costruito e ancorato il nostro splendido gazebo. É il momento di capire come renderlo accogliente e bello da vedere spendendo poco.

Un nostro prezioso alleato potrebbero essere delle vecchie lenzuola. Meglio ancora se bianche. Fissiamole ai 4 lati e attacchiamole al tetto e creeremo un ambiente romantico ed elegante.

Per quanto riguarda l’illuminazione, invece, abbiamo due alternative. Se amiamo lo stile moderno possiamo fissare delle file di LED ai lati. Se preferiamo lo stile shabby chic puntiamo invece su vecchie lanterne o portacandele.

Per l’interno e le sedute, infine, la soluzione più economica sono i vecchi pallet in legno. Qualche cuscino o semplicemente un materassino gonfiabile da appoggiare sopra e il gioco è fatto.

