Molte delle persone che conosciamo, tra amici e parenti, soffrono a causa dell’intestino pigro. Solo in Italia, infatti, si contano milioni di individui che non riescono ad andare in bagno regolarmente e soffrono a causa della stitichezza.

Andare di corpo con regolarità, invece, aiuta a mantenersi più attivi, vivaci e a sentirsi meglio con sé stessi.

Non solo una questione di alimentazione

Siamo abituati a pensare che l’andare più o meno regolarmente in bagno sia tutta una questione di alimentazione. Questo è, certamente, il fattore principale che condiziona l’attività del nostro intestino, ma ci sono tanti altri elementi che possono pesare su questa situazione.

Per avere un’attività intestinale corretta, poi, ricordiamoci che questi alimenti sono molto importanti, ma non solo.

Dobbiamo andare in bagno senza vergogna

Se c’è un errore che molti di noi commettono e che finisce per peggiorare la nostra salute intestinale è, sicuramente, trascurare lo stimolo. Quante volte rimandiamo la seduta perché la situazione non lo permette o perché ci sentiamo a disagio anche solo a parlarne?

Il sito di Humanitas, infatti, sostiene che assecondare lo stimolo e ascoltare le esigenze del nostro corpo sia fondamentale. Altrimenti rischieremo di aggravare la situazione e questo porterebbe a un indurimento delle feci e a una difficoltà sempre maggiore a defecare.

La posizione migliore per stimolare il nostro corpo sarebbe quella che si assume nei bagni provvisti di turca. In quella postura il corpo non farebbe pressione sul pavimento pelvico e collaborerebbe naturalmente al successo dell’operazione.

Ammorbidire le feci dure e combattere la stitichezza finalmente sarebbe facile grazie a questi 3 consigli della nonna

Ricordiamo anche di evitare le lunghe sedute sul water.

Molte persone usano il bagno come una sorta di “studio”, portandosi cellulari, tablet, libri o altre distrazioni. Questi diversivi non fanno altro che distrarre, appunto, da quello che è l’obiettivo primario per cui siamo andati in bagno. Senza contare che, stare seduti a lungo, potrebbe gravare sul pavimento pelvico, aumentando anche il rischio di prolasso o emorroidi.

Gli alimenti che non dovrebbero mai mancare sulla nostra tavola

In generale, comunque, ricordiamo che l’alimentazione e l’idratazione sarebbero davvero fondamentali per il nostro benessere intestinale.

Gli esperti consigliano di bere almeno 1 litro e mezzo di acqua al giorno e di inserire alcuni precisi alimenti nella dieta. Non dovrebbero mancare legumi e fibre, che avrebbero un ruolo importantissimo sulla salute del nostro intestino. Le fibre, infatti, aiuterebbero il transito intestinale, così come i legumi.

Inoltre, molti esperti consigliano a chi soffre di stitichezza di mangiare un kiwi al mattino o del porridge di avena. Ammorbidire le feci dure e combattere la stitichezza in questo modo sarebbe più semplice, anche se è importante rivolgersi sempre a uno specialista per ricevere consigli personalizzati.