Uno dei frutti più preziosi della nostra tavola è proprio la mela. Ne esistono di diverse varietà e colori, dalla classica mela Fuji alla Golden Delicious, fino alla succosa mela annurca.

Si tratta di un frutto succosissimo, utile per proteggere il nostro corpo e la nostra salute sotto diversi punti di vista.

Ricordiamo, infatti, che la mela sarebbe un ottimo aiuto per il sistema cardiovascolare e contribuirebbe anche a controllare i livelli di zucchero presenti nel sangue. Come se non bastasse, poi, questo frutto fungerebbe anche da antinfiammatorio naturale.

Alla luce di questo, probabilmente, si capirebbe meglio il proverbio “una mela al giorno toglie il medico di torno”. Uno dei dilemmi più annosi sulla mela, però, riguarda la possibilità di mangiarla con o senza buccia.

Ecco cosa contiene la buccia della mela e perché dobbiamo mangiarla

Quando ci troviamo davanti a una mela e stiamo per scartarne la buccia, fermiamoci.

La scelta migliore, infatti, è consumare il frutto nella sua interezza, perché solo così consumeremo tutti i suoi preziosi nutrienti. Quello che molti di noi considerano uno scarto, in realtà sarebbe una parte importantissima del frutto stesso.

La buccia, infatti, sarebbe un vero e proprio concentrato di micronutrienti, in particolare la pectina, che svolgerebbe una funzione molto importante per il nostro cuore.

Non aiuterebbe solo a proteggere dal rischio di infarti, ictus e colesterolo, ma la buccia della mela sarebbe un toccasana anche per questo motivo

La mela contiene vitamine, minerali e fibre.

Inoltre, come riporta Humanitas, la sua buccia contiene la pectina. Questa sostanza sembrerebbe essere in grado di abbassare il livello di colesterolo cattivo presente nel sangue, ottimo per prevenire, quindi, ictus o infarti. Ma i vantaggi della pectina non sarebbero finiti qua.

Un toccasana anche per l’intestino

Sarebbe un grande aiuto anche in caso di diarrea o di coliti, perché fungerebbe da antisettico per l’intestino. Non aiuterebbe solo a proteggere dal rischio di infarti e dai problemi cardiovascolari, quindi, ma anche da problemi di diversa natura.

Sottolineiamo, inoltre, che la mela contiene minerali importanti come calcio, ferro e potassio, ma è priva di colesterolo. Inoltre, ha un basso quantitativo di calorie e di grassi e per questo risulta perfetta anche se inserita in un regime alimentare ipocalorico.

Per questi motivi, quindi, potrebbe diventare un ottimo ingrediente da consumare anche a colazione o come snack.

Questa ricetta del ciambellone con mela e gocce al cioccolato, ad esempio, è un ottimo modo per iniziare la giornata, salutare e ricco di energia.