In quanti aprendo il mobiletto in bagno si ritrovano tanti tubetti di creme solari ferme da anni, scadute e inutilizzabili? Sicuramente la prima mossa che ci viene in mente è quelle di prenderle, svuotarle e buttarle nel cestino. Invece esistono davvero tanti metodi di riutilizzo anche per queste creme.

Nella nostra rubrica “stop agli sprechi” abbiamo già trovato soluzioni di riuso per mascherine, pennarelli finiti, calzini vecchi e, quindi, non possiamo che aggiungere anche questa. Chi butta le vecchie creme solari commette un clamoroso errore e uno spreco perché sono utilissime per queste idee di riciclo geniali. Come vedremo possono essere utili davvero in moltissimi ambiti, dalla pulizia dei tessuti in pelle fino a farne un vero e proprio scrub per il corpo.

Chi butta le vecchie creme solari commette un clamoroso errore e uno spreco perché sono utilissime per queste idee di riciclo geniali

Come anticipato le vecchie creme solari, quelle scadute o quelle ormai quasi terminate possono essere riutilizzate in tanti modi. Innanzitutto una crema solare quando scade non significa che diventa tossica, ma semplicemente il suo filtro solare non è più efficace.

Ragion per cui uno degli utilizzi, oltre a farne una normale crema corpo, è quello di usarla come base per uno scrub fai da te. In un contenitore amalgamare la nostra crema con del sale grosso o dello zucchero di canna ed applicarle sulla pelle prima della doccia. Avremo una pelle immediatamente levigata e liscia.

Sempre per la nostra bellezza, la creme inutilizzate ma non ancora scadute, possono essere usate come impacco per i capelli. Applichiamone una piccola quantità su tutta la lunghezza dei capelli e lasciamo riposare per qualche minuto. Dopo risciacquiamo il tutto con un semplice shampoo e subito noteremo in nostri capelli splendenti.

Macchie di inchiostro sulle mani? Avranno vita breve se le strofiniamo con una vecchia crema solare.

Anche casa ne gioverà, infatti l’uso dei solari può tornare utile in tanti piccoli lavoretti domestici. I residui di colla o di adesivi sulle superfici hanno vita breve se li puliamo con un sottile strato di crema.

Quest’ultima è anche una valida alternativa al latte detergente che usiamo per tutte quelle cose in pelle, come divani oppure scarpe.

Per ultimo, ma non per importanza, è la capacità dei solari di eliminare le tracce di nero dai metalli. Usando uno straccetto asciutto con un po’ di crema scaduta su una superficie metallica rimarremo stupefatti dalla sua capacità lucidante.