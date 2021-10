È risaputo, prendersi cura della propria pelle è importantissimo. L’organo più grande del nostro corpo necessita di regolari controlli dermatologici e trattamenti salutari da parte nostra. Non esistono scuse vista l’offerta che ci viene proposta da profumerie, supermercati e negozi specializzati. Con qualsiasi cifra, a seconda delle proprie possibilità, è possibile portare in bagno prodotti essenziali per la salute della nostra “corazza”.

Tra i trattamenti fondamentali che, oltre ai professionisti, possiamo farci da soli in casa, c’è lo scrub. Questo antichissimo trattamento di origini islamiche permette di eliminare le cellule morte, rinnovando la pelle. Le cellule nuove, piene di acqua, renderanno più lucente e morbida la nostra pelle.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Quanto sarebbe divertente e soddisfacente prepararsi il proprio trattamento esfoliante? Andremo, quindi, a scoprire come fare un profumatissimo scrub per il corpo da preparare in casa con soli 3 ingredienti e rimedi naturali per togliere le impurità del nostro corpo in modo semplice.

Esistono diversi tipi di trattamento: enzimatici, chimici, meccanici e, come nel nostro caso, naturali. E cosa c’è di meglio che di un qualcosa di naturale per la nostra epidermide? Ma andiamo a vedere nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

3 ingredienti e rimedi naturali per togliere le impurità del nostro corpo in modo semplice

Il procedimento per questo favoloso scrub naturale è il seguente:

2 tazze di zucchero finissimo;

4 cucchiai di olio di mandorle (acquistabile anche in farmacia);

16 petali di rosa.

In un frullatore andranno inseriti i petali con l’olio di mandorle e subito dopo lo zucchero. Frullare fino a far amalgamare il tutto ottenendo un colore tendente al rosa. Attenzione a non mixare troppo a lungo. Questo perché il calore generato dal movimento delle lame potrebbe sciogliere lo zucchero e non otterremo la consistenza giusta. Travasare il composto ottenuto in un barattolino di vetro chiuso ermeticamente così da permettere al nostro scrub di rimanere umido.

Il consiglio, per l’applicazione del prodotto, è quello di farlo con la pelle umida durante la doccia. Massaggiare delicatamente il corpo, soprattutto gambe, viso e braccia, e risciacquare con dell’acqua tiepida. La nostra pelle verrà rigenerata e risulterà priva di impurità e più morbida al tatto con un delicatissimo profumo di rosa.

Mancando pochi giorni alle festività natalizie, potremmo anche pensare di creare dei barattoli di scrub alle rose da regalare ai nostri amici e parenti.