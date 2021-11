Ormai è risaputo che l’aceto sia indispensabile e non debba mai mancare nelle nostre case. I suoi utilizzi sono molteplici. Abbiamo anche visto come possa essere davvero utile nell’eliminare quei fastidiosi e antiestetici aloni di calcare che farebbero puzzare i nostri bicchieri. I suoi utilizzi culinari ormai sono conosciuti da tutti. Un grande potere disinfettante che non ha eguali. Ma siamo sicuri di conoscere davvero tutto ciò che l’aceto è in grado di fare? Molti lo usano per cucinare o pulire ma pochi avrebbero immaginato che un bicchiere di aceto nell’armadio potesse risolvere questo problema.

Un prodotto, mille usi

Prima di arrivare al pezzo forte dell’articolo elenchiamo qualche utilizzo alternativo dell’aceto che forse solo in pochi conoscono:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

aceto contro gli insetti. Vaporizzare con uno spray dell’aceto su finestre o porte, terrà alla larga insetti e formiche dalle nostre abitazioni;

aceto per le uova sode. Un cucchiaio di aceto in acqua bollente prima di inserire le nostre uova eviterà che si rompino o deformino;

aceto contro le macchie. Spesso capita che deodoranti, o il sudore stesso, lascino delle macchie sui nostri indumenti. Basterà strofinare, sulla zona interessata, una soluzione di acqua e aceto (in eguale misura), lasciare agire e lavare come di norma;

aceto per il bucato. Per igienizzare il nostro bucato inserire 120 ml di aceto al posto del normale detersivo;

aceto contro il calcare. Passare un panno inumidito di aceto sulle nostre stoviglie, rubinetti, vetri della doccia, eliminerà qualsiasi alone e traccia di calcare.

Molti lo usano per cucinare o pulire ma pochi avrebbero immaginato che un bicchiere di aceto nell’armadio potesse risolvere questo problema

Quante volte ci è capitato di aprire armadi o cassetti e sentire puzza di chiuso o di muffa? Magari lasciamo tutto aperto per ore ed ore, ma ormai il cattivo odore si è annidato in ogni dove. Beh, con questo rimedio ogni puzza sparirà nel giro di una nottata.

Come prima cosa, per evitare che negli armadi, o cassetti, siano presenti anche eventuali parassiti (tipo tarli, tarme ecc.) sarebbe opportuno svuotarli tutti e disinfettare con un panno imbevuto nell’aceto. Passare bene su ogni anta, ripiano e angolo. Per un’operazione più rapida è possibile inserire dell’aceto e acqua in un contenitore spray e spruzzare ovunque.

A prescindere da quest’operazione che servirà per disinfettare ed allontanare eventuali parassiti, per rimuovere la puzza di chiuso o di muffa basterà un semplice gesto. Inserire un bicchiere di aceto caldo nell’armadio, o cassetto, chiuso e lasciarlo per una nottata. Il giorno dopo aprendo le ante verremo inebriati da un buonissimo profumo di pulito.