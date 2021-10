Finalmente sono arrivate nei supermercati le tanto amate castagne. Sono un alimento sfizioso e buonissimo, l’ideale da condividere con i propri cari a tavola.

Oltre ad essere gustosissime, le castagne vantano ottime caratteristiche anche dal punto di vista nutrizionale. Sono ricche di fibre e sali minerali, ma in più hanno una caratteristica importantissima. Forse in pochi lo sanno, eppure le castagne sono un alimento a basso indice glicemico. Ciò vuol dire che non stimolano grandi concentrazioni di zuccheri nel sangue. E non dimentichiamo che sono anche una fonte importante di acidi grassi essenziali, importantissimi per la salute.

Il problema è che, normalmente, dopo aver mangiato le castagne, siamo abituati a scartarne i gusci e a buttarli nella spazzatura. Eppure questa parte della castagna che noi consideriamo uno scarto, può rivelarsi preziosa per 2 funzioni davvero interessanti. Una riguarda il corpo, l’altra riguarda le nostre piante. Scopriamole subito.

Chi butta le bucce delle castagne sta sbagliando di grosso perché valgono tantissimo per questa particolarità

Imparare l’arte del riciclo è importante sotto diversi punti di vista. È un regalo per il nostro portafogli, ma anche, e soprattutto, per l’ambiente. Perché sprecare qualcosa se possiamo sfruttarla in altri modi intelligenti e vantaggiosi?

Uno degli alimenti che avanza puntualmente in casa è il pane. Fortunatamente, però, non lo butteremo più dopo aver scoperto come riutilizzarlo in questo modo geniale.

Castagne; cosmetico naturale a costo zero

Le bucce delle castagne, invece, sono preziosissime in campo cosmetico. Quasi nessuno lo sa, ma con le castagne possiamo creare una tinta per capelli castani totalmente naturale e a costo zero. Prepararla è molto semplice, basteranno 2 semplici passaggi.

Dopo aver aperto le castagne, conserviamo 20 bucce, da cuocere a fuoco basso in 2 litri d’acqua per circa 30 minuti. Attenzione, utilizzeremo solo castagne fresche o essiccate.

Trascorsi i 30 minuti, filtriamo il decotto e lasciamolo raffreddare. Utilizzeremo questa soluzione dopo lo shampoo, come risciacquo finale. Ovviamente non stiamo parlando di una tinta professionale, ma i nostri capelli avranno riflessi castani dorati e totalmente ravvivati, davvero splendidi. È questo il motivo per cui chi butta le bucce delle castagne sta sbagliando di grosso perché valgono tantissimo per questa particolarità.

Preziosissime anche per l’orto e per le piante

Possiamo riutilizzare le bucce di castagne anche come compost casalingo totalmente naturale per le nostre piante. Basterà tagliare finemente le bucce e mischiarle al terriccio. E non dovremo buttare neanche le bucce delle cipolle, che valgono oro per quest’importantissima funzione.

In pochi lo sanno…

Oltre alle modalità di cottura più tradizionali che tutti conoscono, esiste un altro modo per cuocere le castagne. È meno utilizzato, eppure è un metodo antico e molto efficace. Dopo aver inciso le castagne, e dopo averle messe a bagno in acqua tiepida per circa mezz’ora, dovremo riempire una pentola di sale grosso.

Mettiamo la pentola sul fuoco e, quando il sale sarà ben caldo, mettiamoci sopra le castagne, e copriamole con un coperchio. Cuociamo le castagne su entrambi i lati, e in circa 20 minuti saranno pronte.

A cottura terminata, ricordiamoci di far riposare le castagne per qualche minuto prima di consumarle.