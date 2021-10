Con l’arrivo dell’autunno comincia anche l’invasione delle nostre case da parte delle fastidiosissime cimici. Questi insetti, seppur innocui, possono rappresentare una vera seccatura. Infatti, come molti hanno scoperto a proprie spese, se schiacciati rilasciano un odore nauseabondo. E questo odore, purtroppo, tende a impregnare i tessuti. Far sparire la puzza di cimice è più difficile di quanto non sembri e spesso molti rinunciano.

Le cimici sono particolarmente insidiose, perché tendono a nascondersi nel bucato steso e poi le portiamo in casa quando ritiriamo i vestiti. Non c’è niente di peggio che stirare una cimice nascosta sotto il colletto di una camicia. Per non parlare di quando le ritroviamo nei cassetti delle lenzuola.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ma se ne abbiamo schiacciata una, niente paura, esiste un rimedio per liberarci della puzza.

Se abbiamo schiacciato una cimice ecco il trucco infallibile per eliminare la puzza dai tessuti

Il nostro primo istinto quando una cimice ha impuzzolentito i nostri vestiti potrebbe essere quello di gettare il capo in lavatrice. Purtroppo, questo rimedio si rivela solo parzialmente efficace. A volte i capi escono dalla lavatrice ancora puzzolenti. Anche un periodo di ammollo in una bacinella con acqua e detersivo, inoltre, può non risolvere il problema.

Quando abbiamo a che fare con le temibili cimici, spesso ci vogliono le maniere forti. Se abbiamo schiacciato una cimice ecco il trucco infallibile per eliminare la puzza dai tessuti: si tratta dell’alcol denaturato.

L’alcol denaturato elimina la puzza

Per salvare un capo contaminato dalla puzza di cimice possiamo utilizzare questa soluzione casalinga: si tratta dell’alcol denaturato. Imbeviamo con dell’alcol una spugnetta o un panno e passiamolo sulla parte del capo contaminata dalla puzza di cimice.

Se il nostro capo non è particolarmente delicato, possiamo anche immergerlo in una bacinella d’acqua con un bicchiere di alcol denaturato. Dopo circa un’ora, l’odore di cimice sarà completamente eliminato. Se temiamo che un capo bianco possa restare macchiato dall’alcol, esiste un trucco semplicissimo per ottenere alcol denaturato trasparente.

Possiamo esporre l’alcol al sole per renderlo trasparente

Per trasformare l’alcool denaturato di colore rosa in alcol trasparente, possiamo usare un trucchetto semplicissimo: basta esporlo al sole. I raggi del sole scoloriranno l’alcol rosa e nel giro di pochi giorni sarà trasparente, perfetto da usare anche sui tessuti.

Si raccomanda la massima attenzione nel maneggiare l’alcol denaturato, che è altamente infiammabile e può risultare tossico per persone e animali.

Attenzione a non portare le cimici in casa, ecco i loro nascondigli preferiti che spesso non conosciamo.