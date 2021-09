Se c’è un ingrediente che non può mai mancare su qualsiasi tavola è il pane. Integrale, di grano duro o tenero, senza sale o con i semi, insomma, ce n’è per tutti i gusti.

Il problema è che, spesso, avanza, diventa duro e mangiarlo è assai difficile. In questi casi c’è chi decide di grattugiarlo per ricavarne del pan grattato da riutilizzare in mille ricette. C’è anche chi sceglie di mangiarlo dopo averlo passato sotto l’acqua.

Altre persone, invece, decidono di buttarlo, per mancanza di idee o per semplice pigrizia. Eppure esistono mille modi per riutilizzare il pane vecchio, e sono uno più sorprendente dell’altro. Riutilizzandolo eviteremo di buttare del cibo prezioso e, oltretutto, non sprecheremo più il nostro denaro. Scopriamo insieme come fare.

Non butteremo più il pane avanzato dopo aver scoperto come riutilizzarlo in questo modo geniale

Il riciclo in cucina è una vera e propria arte. Spesso gli scarti di alcuni alimenti possono rivelarsi preziosi tanto quanto ciò che mangiamo, se non addirittura di più.

È il caso, ad esempio, delle bucce delle cipolle, che molti buttano senza sapere che valgono oro per quest’importantissima funzione.

Le cipolle sono uno degli ingredienti più utilizzati nella nostra cucina, un po’ come il pane. Mangiamo pane tutti i giorni, per fare la scarpetta di un sugo saporito o accompagnato ad una buonissima crema spalmabile al cioccolato.

Quando il pane avanza, però, non sappiamo mai cosa farne, e finisce chiuso in un sacchetto, infilato dentro ad un mobile in cucina. Ma da oggi, finalmente, inizieremo ad utilizzarlo.

Un riutilizzo davvero squisito

Se non abbiamo mai assaggiato i muffin salati, ci siamo persi una vera prelibatezza. Sono velocissimi da preparare, saporiti, morbidi e davvero squisiti, infatti piacciono a grandi e bambini. Per farli basteranno davvero pochissimi minuti, e potremo partire proprio dal nostro pane avanzato.

Per prepararli ci serviranno 200 grammi di pane raffermo (possiamo aumentare le dosi nel caso in cui avessimo più pane da consumare). In più ci serviranno 1 uovo, due cucchiai di olio extravergine, sale e pepe quanto basta. Per renderli ancora più golosi, potremo arricchirli con cubetti di scamorza e di speck, oppure con verdure tagliate a dadini per la versione vegetariana.

Una ricetta velocissima e salva portafogli

Tagliamo il pane a cubetti ed eliminiamo la crosta. Facciamo tostare i cubetti di pane in padella con un filo d’olio. Quando saranno ben tostati versiamoli in un contenitore, e aggiungiamo anche l’uovo e l’olio. Uniamo anche la scamorza e lo speck e mescoliamo il tutto, quindi aggiustiamo di sapore con sale e pepe.

Non butteremo neanche la crosta

Riduciamo la crosta del pane a dadini, e sistemiamoli sulla base dei pirottini. Versiamo l’impasto dei muffin nei pirottini, quindi completiamo il lavoro aggiungendo sulla superficie dei muffin altri cubetti di scamorza e un po’ di grana.

Inforniamo in forno statico preriscaldato a 180° per 25 minuti circa, tenendo sotto controllo la cottura. Questi muffin ci piaceranno così tanto che non butteremo più il pane avanzato dopo aver scoperto come riutilizzarlo in questo modo geniale.