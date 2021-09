La cipolla è uno degli ingredienti fondamentali della nostra cucina. La utilizziamo per quasi il 100% delle ricette, per dare sapore, per preparare sughi, e tanto ancora. Solitamente, quando utilizziamo una cipolla, la prima cosa che facciamo è toglierne la buccia. La maggior parte di noi è abituato a gettare questa parte della cipolla nella spazzatura, considerandola al pari di uno scarto. In questo modo, però, stiamo perdendo parecchio denaro.

Infatti ciò che in molti non sanno è che la buccia della cipolla è utile a tantissime funzioni, e ad una in particolare. Scopriamola insieme e smettiamola di sprecare un ingrediente così importante.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non butteremo più le bucce delle cipolle dopo aver scoperto che valgono oro per quest’importantissima funzione

I benefici derivanti dal consumo di cipolla sono tanti e riconosciuti. Come riporta Humanitas Research Hospital, la cipolla, attraverso l’allicina, avrebbe proprietà antitumorali, antidiabetiche e collaborerebbe alla nostra protezione da virus e batteri. Inoltre è ricca di sali minerali e vitamine che la rendono una fonte di elementi preziosissimi.

Nonostante questo, però, esistono dei casi particolari in cui la cipolla potrebbe creare problemi. In particolare, chi assume anticoagulanti, aspirina e altri medicinali dovrebbe fare attenzione a mangiarla.

Oltre alle virtù sopra elencate, la buccia di cipolla è un ingrediente preziosissimo per la cura delle piante. Sembrerà incredibile, ma preparando un decotto o un infuso a base di bucce di cipolla otterremo un fertilizzante preziosissimo.

Un portento contro malattie fungine e parassiti

Questo fertilizzante è l’ideale per la cura delle nostre piante per infiniti motivi. Partiamo dicendo che la cipolla contiene moltissime vitamine, come A, E, C, e altrettanti sali minerali che, a contatto con il terreno, lo impreziosiranno e lo nutriranno profondamente. In particolare queste sostante rafforzeranno le radici delle nostre coltivazioni, aumenteranno la resistenza delle piante contro le malattie fungine e neutralizzeranno i parassiti. È per questo che non butteremo più le bucce delle cipolle dopo aver scoperto che valgono oro per quest’importantissima funzione.

Economico e naturale

Questo fertilizzante è l’ideale su tutte le piante, perché è delicato e totalmente naturale, quindi perfetto anche per le piantine più giovani. Per quanto riguarda pomodori e melanzane, invece, avevamo suggerito un altro prodotto naturale vantaggiosissimo per renderle inattaccabili da malattie fungine. Inoltre la comodità di questo prodotto deriva dal fatto che le cipolle sono sempre disponibili in commercio, e quindi potremo preparare questo fertilizzante in qualsiasi momento. Oltre a questo, ricordiamoci che un altro fertilizzante gratis che renderà le nostre piante davvero straordinarie è nel nostro frigo e non l’abbiamo mai saputo.