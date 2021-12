Sono molte le donne che si cimentano in pettinature super per essere sempre chic e alla moda. Ma non tutte conoscono alcuni trucchetti che poter ottenere dei capelli fashion e alla moda in poche e semplici mosse.

Acconciare i capelli ricci, non è sempre semplice. Non tutti hanno una certa dimestichezza con gli strumenti come bigodini, piastra o arricciacapelli e la maggior parte delle volte succede un disastro. I capelli si possono bruciare, si possono spezzare oppure i ricci vengono un po’ qua e un po’ senza una forma, una vera e propria catastrofe.

Ecco perché prima di rovinare l’acconciatura sarà il caso di apprendere qualche dritta. In questo caso non farà male a nessuno, anzi, i capelli saranno davvero spettacolari.

Capelli ricci e perfetti come professionisti con questi semplici trucchi da sperimentare in occasione delle feste

In questi giorni di vacanze natalizie, il tempo che si ha a disposizione lo si impiega diversamente. La prima è senz’altro qualche coccola che normalmente viene rimandata la domenica o peggio, come ultimo desiderio dopo le mille cose da fare in casa e a lavoro.

Ed è proprio in questo periodo, che un po’ tutti si possono concedere queste attenzioni in più. Non si parla solo di cucinare un goloso manicaretto ma di farsi belle e fare pratica con qualche segreto di bellezza da utilizzare nel quotidiano.

In effetti, nulla di più giusto che prendere e lasciarsi ispirare dalla moda e lasciarsi trasportare dalle ultime acconciature cool e d’effetto.

Come ottenere l’acconciatura perfetta con questo metodo

Tutti possono ottenere dei capelli ricci e perfetti come dei veri professionisti con questi trucchi da sperimentare subito, in occasione delle feste. Bisognerà procurarsi una piastra per capelli o un ferro arriccia capelli e dei ferma coda morbidi e pratici.

Dopo aver lavato i capelli con shampoo e balsamo, asciugarli con cura, pettinarli e utilizzare un prodotto termo protettore che aiuterà lo styling senza bruciare i capelli. Dopodiché passare alla creazione dei ricci.

Prendere la chioma e settorializzarla con dei codini, circa 6. In questo modo, si potrà tenere tutto sotto controllo, prendendo le ciocche giuste e non un po’ a caso. Dopo aver fatto i ricci, prendere i codini, sfilarli delicatamente e aprire con le mani i ricci e il gioco e fatto.

Prima di passare una spruzzata di lacca per capelli, procedere con quest’altro segreto di bellezza per far brillare i capelli.

