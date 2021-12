Ogni donna ama tutto ciò che luccica e che dona luminosità al viso. Non si parla solo di diamanti oppure di vestiti con paillettes, ma bensì di capelli. Molte volte sarà capitato di incrociare con lo sguardo una donna con dei capelli davvero brillanti, con un colore vivo come le tante celebrità della tv e del cinema.

Oramai questo segreto è davvero alla portata di tutti. Ognuno di noi può ottenere gli stessi risultati con un metodo infallibile che in pochi conoscono per far brillare i capelli dopo averli asciugati.

È proprio questo l’effetto che ogni donna desidera avere per la propria chioma

Il mondo delle celebrità tra social, cinema e televisione ha sempre affascinato un po’ tutti. Vestiti, accessori e molte altre tendenze sono continuamente promosse verso questi canali che rafforzano i trend del momento.

Uno di questi casi, ancora sulla cresta dell’onda, è il bracciale personalizzabile che ha spopolato ovunque. L’influencer Chiara Ferragni lo indossa insieme ai suoi tanti e bellissimi bracciale, e anche Elisabetta Gregoraci lo ha sfoggiato nello scorso Grande Fratello.

Ma non solo gioielli e vestiti ma anche il make-up è in continua evoluzione e su tutti i social sta spopolando questo meraviglioso modo di truccarsi da diva. E dove c’è trucco c’è parrucco e molte delle acconciature e tagli che spesso vengono replicati in casa o dal parrucchiere sono proprio ispirate ai trend del momento.

Tra tutte queste mode esiste una in particolare ammirata con tanto stupore.

In pochi conoscono questo metodo facile e veloce per far brillare i capelli dopo averli asciugati

Non solo dal parrucchiere, ma anche a casa è possibile replicare quello scintillio che rende i capelli brillanti e seducenti. L’effetto gloss non è altro che un illuminante che può rivoluzionare tutta la messa in piega in un semplice gesto.

Questo effetto luminoso può essere accompagnato da un trattamento mirato e costante come uno shampoo e balsamo con una composizione chimica adatta allo scopo. Ma dopo aver lavato e asciugato con cura i capelli, basteranno pochi secondi per avere un risultato da favola.

Basterà vaporizzare uno spray lucidante acquistabile in profumeria o comodamente da casa sui tanti siti e-commerce online e in pochi secondi la chioma sarà brillante e setosa come una vera diva.