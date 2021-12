Negli ultimi anni le piante sono diventate un vero e proprio complemento d’arredo molto amato e sempre più presente negli appartamenti di tutto il Mondo. Belle e profumate, le varie tipologie botaniche presenti in circolazione animano gli ambienti grandi ma anche quelli piccolissimi. Regalano quel tocco di “green” che rende ogni casa subito più accogliente e in sintonia con la natura.

Prendersi cura di fiori e piante genera una sensazione di benessere a 360°, un’influenza positiva che travolge non solo la casa ma anche i suoi abitanti. Infatti, non mancano gli appassionati del verde che non rinunciano a decorare balconi e giardini anche in inverno, con pioggia scrosciante e freddo intenso.

Ovviamente, non tutte le piante possono resistere alle temperature rigide della stagione invernale. Tuttavia sono molti i vegetali che regalano grandi soddisfazioni anche con il freddo. I ciclamini, ad esempio, sono fiori autunnali che possono regalare balconi fioriti anche per tutto l’inverno. A tal proposito, in precedenza avevamo svelato tutti i segreti per stimolare velocemente la fioritura dei ciclamini e averne in abbondanza.

Non solo belle ma anche utili e portafortuna

Piante e fiori in casa non solo abbelliscono gli ambienti ma possono anche aiutare a migliorare lo stato di umidità in casa. Ad esempio, ecco 3 piante perfette per arredare qualsiasi bagno che assorbono l’umidità e aiutano a regolare la temperatura.

Diverse, poi, sono le specie che per svariate ragioni sono considerate dei veri e propri portafortuna da tenere in casa. Ad esempio, sta spopolando da qualche anno la pianta delle monete che promette fortuna a chi la possiede.

Questa sera parleremo di una pianta dal fusto sottile e le foglie grandi e affusolate.

Quindi, ecco la pianta portafortuna che attira soldi e aiuta a purificare l’aria di casa arredando ogni stanza con eleganza

Stiamo parlando del ficus elastica. Una pianta conosciuta anche come albero della Gomma e che può diventare un vero e proprio alberello alto anche 2 o 3 metri.

Le sue foglie di forma ovale ricordano le monete. Il Feng Shui attribuisce a questa specie non solo una grande energia positiva ma anche il potere di attirare soldi e fortuna.

Questa pianta non richiede particolari cure e quindi è adatta anche a chi non possiede il famoso pollice verde. Necessita di poca acqua ma non ama le temperature al di sotto dei 12 gradi.

Inoltre, il ficus elastica riesce a catturare l’umidità e a regolare la temperatura della stanza in cui si trova. Insomma, ecco la pianta portafortuna che attira soldi e aiuta a purificare l’aria di casa arredando ogni stanza con eleganza da avere assolutamente.