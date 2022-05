Pochi piatti ci parlano di domenica ed estate come le lasagne. Questa ricetta tutta italiana riesce infatti ad unire senza sforzo i cuori di tutti attorno ad una tavola ben imbandita. Vedremo allora in questo articolo come cucinare questa buonissima ricetta in una variante salutare che possa unire anche chi è affetto da celiachia: le lasagne agli spinaci e formaggio senza glutine.

Gli ingredienti necessari per 6 porzioni

250 g di lasagne gluten-free;

800 g di spinaci freschi;

250 g di Stracciatella;

400 g di ricotta vaccina;

4 pomodori;

2 spicchi di aglio;

60 g di Parmigiano grattugiato;

basilico fresco;

olio extravergine di oliva;

30 g di amido di mais;

400 ml di latte intero;

noce moscata;

40 g di burro;

sale e pepe.

Buona e salutare come non mai, questa variante della lasagna farà di sicuro impazzire anche gli ospiti più schizzinosi

Come prima cosa mondiamo e laviamo gli spinaci con cura, tritiamoli poi in modo grossolano e ripetiamo lo stesso procedimento con i pomodori. Saltiamo gli spinaci in padella con un filo d’olio e metà dose d’aglio tritato. Saliamo leggermente il tutto e continuiamo la cottura per circa 7-8 minuti a fuoco basso, unendo acqua calda quando necessario. A questo punto rosoliamo i pomodori con il resto dell’aglio per poi salare, pepare e aggiungere alla fine qualche foglia di basilico.

Fatto questo, potremo iniziare a preparare la besciamella senza glutine: mettiamo quindi l’amido in un pentolino e, versando il latte freddo a filo, mischiamo in continuazione per non far formare grumi. Aggiungiamo poi il burro a pezzetti e mettiamo tutto sul fuoco a fiamma dolce facendo addensare e mescolando in continuazione. Quando la salsa avrà raggiunto la consistenza desiderata, saliamo a piacere e aggiungiamo anche una spolverata di noce moscata.

Per quanto riguarda la ricotta, invece, dovremo prima lavorarla qualche secondo in una ciotola capiente. Uniamo poi gli spinaci, 2/3 della besciamella, metà del Parmigiano e una spolverata di noce moscata. Mescoliamo per bene unendo gli ingredienti, ma evitiamo di esagerare, lasciando così consistenze e sapori ben distinti.

È il momento di assemblare

Infine, disponiamo su una teglia ben oliata uno strato di lasagna, uno strato di composto, qualche pomodoro, stracciatella e chiudiamo con altra lasagna. Ripetiamo questo procedimento fino ad esaurimento degli ingredienti e spolveriamo sopra con il resto del Parmigiano. Non ci resterà che infornare il tutto a 180 °C per 30 minuti e assicurarci di mettere la funzione grill negli ultimi 5. Il risultato sarà una ricetta davvero buona e salutare come non mai, capace di soddisfare capace di soddisfare anche i celiaci, oltre che i palati più difficili.

