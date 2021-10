Non è un segreto che alcuni sapori, e più in generale il senso del gusto, abbiano una connessione forte con la memoria e i ricordi. Esistono infatti cibi e ricette che viene allora naturale associare alla famiglia e ai pranzi domenicali preparati dalla nonna. In questo articolo andremo allora a giocare con queste associazioni attraverso una ricetta nuova ma derivata dalla tradizione. Cuciniamo quindi assieme una gustosa e originale variante delle lasagne davvero semplice e veloce da preparare.

Tutto il necessario per preparare 8 porzioni di girelle

250 gr di lasagne fresche;

200 gr di salmone affumicato;

400 gr di robiola;

6 porri;

4 cucchiai di olio extravergine di oliva;

sale e pepe.

Per il condimento:

600 ml di besciamella;

3 cucchiai di panna fresca;

2 tuorli;

60 gr di parmigiano grattugiato.

Una gustosa e originale variante delle lasagne davvero semplice e veloce da preparare

Innanzitutto, dovremo lavare i porri e tagliarli a rondelle sottili. Prendiamo poi una padella dal fondo ampio e, assieme ad un filo d’olio e a un pizzico di sale, facciamoli appassire per circa 5 minuti. Aggiungiamo poi un poco d’acqua, copriamo con un coperchio e proseguiamo la cottura per altri 5 minuti, quindi spegniamo e lasciamo ad intiepidire.

Prendiamo adesso la sfoglia e cospargiamo la robiola, adagiandoci poi sopra il salmone e disponendone al centro i porri. Ricordiamoci però di mantenere circa 1/3 dei porri da parte, perché potranno esserci utili dopo.

Fatto questo arrotoliamo la sfoglia su sé stessa e avvolgiamo il tutto con uno strato di pellicola, chiudendolo sui lati come una caramella. Lasciamo quindi il nostro rotolo a riposare in congelatore per una ventina di minuti circa. Passato questo tempo togliamolo dal congelatore e tagliamolo in tanti pezzi dello spessore di circa 5 cm l’uno.

Una volta che i nostri roll saranno pronti, prendiamo le uova e sbattiamole assieme alla panna, unendo anche il parmigiano e la besciamella. Regoliamo il tutto di sale e, aiutandoci con un cucchiaio, cospargiamo la salsa sul fondo di una pirofila nella quale adageremo le girelle.

Ricopriamo le girelle con la salsa rimasta e cuociamo in forno preriscaldato a 180 °C per un’altra trentina di minuti. Una volta che le nostre girelle di lasagne saranno pronte decoriamole con i porri rimasti e serviamole calde.

Il risultato sarà davvero uno spettacolo per la vista e per il gusto.

