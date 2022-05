Tra le tante torte squisite che si possono preparare in forno, quella allo yogurt e fragola è forse una delle più buone. Sebbene oggi sia molto semplice andare al supermercato o in pasticceria e comprarne una già pronta da mangiare, farla in casa darà tutt’altro gusto.

La torta con yogurt e fragole è infatti un dolce perfetto per ogni palato, soffice e golosa sia come dessert a fine pasto o come risveglio per colazione. Una piccola delizia per pulire il palato alla fine di una lunga cena, magari accompagnata da una crema a base di vaniglia.

Gli ingredienti

300 g di farina 0;

125 g di yogurt bianco intero;

300 g di fragole;

3 uova;

120 g di zucchero semolato;

1 cucchiaio di zucchero semolato (per spolverizzare);

2 cucchiai di zucchero a velo;

limone bio;

1 baccello di vaniglia;

1 bustina di lievito per dolci;

100 ml di olio di semi di girasole;

sale.

Feste e compleanni saranno un successone grazie a questo dolce semplice e genuino a base di fragole fresche

Per prima cosa, prendiamo le fragole laviamole ed eliminiamo il picciolo su circa 2/3 di queste, conservando le restanti in una ciotola. Spolveriamole con dello zucchero semolato, aggiungiamo il succo di limone e mescoliamo il tutto per bene. Asciughiamo invece quelle lasciate con ancora il picciolo, poiché ci serviranno verso la fine come decorazione.

Prendiamo adesso la bacca di vaniglia e con un coltello riversiamo l’interno in una ciotola con il resto dello zucchero e mescoliamo energicamente.

In una ciotola capiente, versiamo poi le uova sbattute con le fruste elettriche, lo zucchero aromatizzato e un pizzico di sale. Montiamo il tutto finché non avremo ottenuto un composto chiaro e spumoso.

Fatto questo, uniamo, a poco a poco, la farina con il lievito, l’olio, lo yogurt e una grattugiata di scorza di limone. Facciamo tutto questo continuando a mescolare a bassa velocità per qualche minuto circa, finché gli ingredienti non saranno ben amalgamati.

Ultimi passaggio

Per finire, imburriamo e infariniamo uno stampo a ciambella e versiamoci dentro il composto. Prendiamo le fragole precedentemente messe da parte e disponiamole sulla superficie eliminando il picciolo. Non ci resterà che infornare il dolce a 180 °C e lasciarlo cuocere per circa 35 minuti, verificando la cottura con uno stecchino in legno di tanto in tanto: quando la punta sarà asciutta, la torta sarà pronta e andrà solo sformata e lasciata ad intiepidire per poi terminare con una spolverata di zucchero a velo. Ecco allora che feste e compleanni saranno un successone grazie a una torta davvero golosa, che saprà accontentare anche il palato più raffinato.

