Per gli amanti del mangiare bene non è un mistero, le ricette più buone di primi e secondi sono sempre quelle fatte in casa. Oggi, prepareremo un buonissimo piatto di gnocchi con ricotta e spinaci al forno: un primo tipico della cucina mediterranea che sarà perfetto per chi vuole concedersi qualche sfizio per il pranzo della domenica.

Gli ingredienti per la nostra buonissima ricetta

600 g di spinaci freschi;

600 g di ricotta vaccina;

3 uova;

120 g di parmigiano grattugiato;

120 g di farina 0;

1 bustina di zafferano;

noce moscata;

300 g di passata di pomodoro;

1 cipolla;

1 gambo di sedano;

olio extravergine di oliva;

sale.

Il pranzo della domenica sarà un successo assicurato grazie a questi gnocchi profumati e buoni da fare impazzire

La prima cosa da fare per iniziare la nostra ricetta sarà quella di preparare il sugo. Prendiamo allora la cipolla con il sedano e laviamoli per bene prima di tritare tutto finemente. In una padella poi facciamo rosolare il trito, su un fondo d’olio, a fuoco basso per circa 4 minuti. Aggiungiamo anche la passata di pomodoro, saliamo e lasciamo cuocere per altri 10 minuti. Finita la cottura spegniamo il fuoco e mettiamo tutto da parte.

Per fare gli gnocchi laviamo innanzitutto gli spinaci per bene cambiando spesso l’acqua e mettiamole a cuocere in pentola senza averli scolato del tutto. Scottiamoli giusto 5 minuti e lasciamoli intiepidire per poi poterli tritare grossolanamente.

Adesso in una terrina lavoriamo la ricotta con un mestolo, unendo spinaci e uova poco alla volta. Aggiungiamo poi lo zafferano, metà dose di farina e il parmigiano continuando a mescolare il tutto per bene. Infine, regoliamo di sale, spolveriamo di un pizzico di noce moscata e il nostro impasto sarà finalmente pronto.

Il momento della cottura

A questo punto, riempiamo una padella larga con abbondante acqua e mettiamola sul fuoco. Appena avrà iniziato a bollire formiamo dei grossi gnocchi dall’impasto aiutandoci con un cucchiaino appena bagnato e passiamoli quindi nella farina prima di metterli nell’acqua.

Quando questi saliranno a galla allora vorrà dire che sono pronti e potremo prenderli con una schiumarola. Disponiamoli ora su una teglia, precedentemente imburrata, e ricopriamo il tutto col sugo di pomodoro e un po’ di parmigiano. Inforniamo a 200 °C con funzione grill per circa 10 minuti e serviamoli caldi. Vedremo allora che il pranzo della domenica sarà un successo assicurato, grazie a questo fantastico piatto goloso.

