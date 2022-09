In cucina è necessario avere molta fantasia per preparare antipasti, primi, secondi ma anche dolci deliziosi. Tra gli antipasti più richiesti ci sono quelli che vedono come protagonista la carne cruda. Poi, tra i secondi più apprezzati troviamo quelli a base di pesce, dal pesce spada al tonno. Si potrà preparare in padella come al forno, tutto dipenderà dalla ricetta che si ha in mente. In ogni caso il gusto non mancherà, un’ottima alternativa ai secondi di carne.

Oggi si cercherà di capire come preparare il tonno in modo diverso dal solito ma molto gustoso. Una ricetta semplice e veloce perfetta anche per chi ha poca familiarità e dimestichezza con i fornelli. Il tonno è un alimento ricco di grassi omega3 utili per prevenire le malattie cardiovascolari oltre che fosforo e selenio. Un pesce che andrebbe evitato in caso di allergia o se si assumono antitubercolari. Davvero ottimo cucinare il tonno con avocado e radicchio per gustare una vera bontà.

Ingredienti per 5 persone

5 fette di tonno;

3 avocadi;

1 cipolla;

2 cucchiai di olio piccante;

10 foglie di radicchio;

olio EVO, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Ottimo cucinare il tonno con avocado e radicchio in modo semplice e gustoso

Come sempre quando si ha a che fare con carne e pesce sarà bene acquistare prodotti freschi al supermercato o al banco specifico. Quindi, in pescheria comprare 5 fette di tonno di medie dimensioni. Una volta a casa passare il tonno nell’olio piccante prima di metterlo a scaldare nel forno in modalità grill. Sarà molto importante ricordarsi di girare le fette di tonno a metà cottura per permettere loro di scaldarsi bene da entrambi i lati.

Nel frattempo prendere i tre avocadi, lavarli accuratamente e tagliarli a piccoli pezzi. Prendere la cipolla, sarebbe preferibile quella rossa, e il peperoncino e ridurli in pezzettini. La cipolla e il peperoncino andranno aggiunti ai pezzetti di avocado, dopo aver insaporito con sale e pepe cominciare a mescolare il tutto. Come ultimo passaggio bisognerà lavare le foglie di radicchio, asciugarle e suddividerle nei diversi piatti. A lato delle foglie, poi, bisognerà sistemare i tranci di tonno ormai pronti da irrorare con la salsa a base di peperoncino, avocado e cipolla. Il tonno così preparato andrà subito servito in tavola.

Sarebbe ottimo riuscire a consumarlo in giornata dal momento che non si conserverà per diversi giorni. Si sconsiglia, infatti, di lasciarlo in frigorifero per più giorni perché perderà il suo sapore intenso e si deteriorerà rapidamente.

