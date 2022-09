Il pesce è una delle fonti principali di proteine che assumiamo attraverso la dieta. Il suo consumo, circa 3 volte alla settimana è molto indicato. Queste quantità varieranno poi da soggetto a soggetto a seconda dei propri bisogni e necessità.

Molte volte, però, non è preferito rispetto ad altri alimenti, specialmente dai più piccoli. Si cercano dunque delle ricette che siano sfiziose e gustose. Oggi ne vedremo una in particolare dove useremo il tonno.

Proprietà del tonno

Il tonno è uno degli alimenti che presenta un alto contenuto di acidi grassi omega3. Quest’ultimi sono essenziali in quanto sembrerebbero andare a ridurre l’insorgenza di malattie cardiovascolari.

Inoltre, tengono a bada trigliceridi e anche la pressione sanguigna. Sono diversi i benefici degli omega3 per quanto riguarda, poi, la memoria e il buon umore.

Ingredienti

Abbiamo compreso quindi quali sarebbero i benefici di quest’ottimo alimento. Andiamo a vedere adesso quali sono gli ingredienti che ci serviranno per la ricetta.

Se siamo in 4 persone serviranno:

600 g di tonno fresco;

2 cipolle rosse;

½ bicchiere di acqua naturale;

1 cucchiaio raso di zucchero;

4 cucchiai di aceto;

olio, sale e pepe q.b.;

farina q.b.

Come fare il tonno fresco con cipolla in agrodolce pronto in pochi minuti

La prima cosa che dobbiamo fare è andare a cucinare il pesce, alle cipolle ci penseremo dopo. Passiamo i tranci di tonno nella farina. Lo giriamo da una parte a un’altra facendo in modo che si attacchi bene.

Dopo averla infarinata per bene, prendiamo una padella antiaderente e versiamo un po’ di olio. Cuciniamo il tonno fino a quando non sarà dorato. Ci vorranno circa 10 minuti di cottura. È consigliato anche l’utilizzo di un coperchio in modo che si cucini bene all’interno. Una volta trascorso il tempo necessario, possiamo togliere il tonno dal fuoco e metterlo da parte.

Come fare le cipolle caramellate

Possiamo dedicarci ora alle nostre amate cipolle da andare a mettere poi sul tonno. Le tagliamo a fettine normali, non troppo grosse e né sottili. Nella stessa padella dove abbiamo cucinato il pesce, andiamo a versare le cipolle tagliate.

Aggiungiamo il mezzo bicchiere d’acqua, il sale, l’aceto e un filo d’olio. Facciamo cucinare le cipolle per circa 10 minuti. Una volta passato il tempo possiamo aggiungere il cucchiaio di zucchero e il pepe. Giriamo con un cucchiaio di legno.

Possiamo riprendere il tonno e adagiarlo sulle cipolle. Lo lasciamo insaporire per bene. A questo punto chiudiamo la fiamma. Ecco, dunque, come preparare il tonno fresco con cipolla in agrodolce, per un secondo da far leccare i baffi.

