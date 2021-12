Ogni anno Altroconsumo stila una lista dei migliori prodotti dell’anno per ogni categoria merceologica. La classifica che ha sempre ricevuto molto credito ed eco a livello internazionale è stilata valutando tre criteri. Questi ultimi sono la completezza dell’etichette, le caratteristiche del sapore e il livello di sicurezza alimentare. A conquistare il primo e il secondo posto in classifica quest’anno è stato il tonno in scatola As do Mar. L’azienda sarda è salita sul podio con il tonno intero al trancio e tonno all’olio d’oliva. Al terzo posto il tonno in scatola Selex.

Vediamo ora con il tonno in scatola dei velocissimi stuzzichini.

Con questo tonno in scatola, eletto migliore prodotto dell’anno, potremo confezionare questi stuzzichini veloci per gli antipasti natalizi

Perché si mangia pesce il Venerdì Santo, una ricetta rapida per questa giornata, è il nostro primo suggerimento.

Per questa ultrarapida ricetta che proponiamo in questo articolo dovremo procurarci una baguette e tagliarne un’estremità.

Con un mestolo piccolo, il più lungo che abbiamo, cerchiamo di estrarre la mollica. Eventualmente se la baguette fosse più lunga, apportiamo un taglio nel punto in cui il mestolo non riesce più ad arrivare. Ora prepariamo il ripieno con 2 scatole di tonno da 80 grammi. Dopo averlo sgocciolato accuratamente, tagliamolo finemente con la mandolina.

Sbollentiamo due cipolle rosse di Tropea che avremo tagliato a fette sottili e asciughiamole mettendole in forno per cinque minuti con un filo d’olio. Sciogliamo a bagnomaria il formaggio spalmabile e uniamolo alle cipolle e al tonno, aggiustando di sale. In questo caso potremo scegliere la consistenza preferita. Potremo mettere i tre ingredienti nel mixer oppure lasciare intere le fette di cipolla e il tonno a pezzetti. Con l’aiuto di un cucchiaio farciamo la baguette, spingendo pian piano il ripieno sul fondo. Prima di affettarla poniamo la baguette in frigorifero avvolta nella carta forno per almeno 5 ore e poi 5 minuti in freezer. In questo modo avremo fette perfette.

Questa ricetta può essere preparata con largo anticipo e servita poco prima di mettersi a tavola.

