Un cuore caldo e cremoso avvolto in un impasto pieno di mele. Come nella torta di mele capovolta in crosta caramellata, questo frutto autunnale è nuovamente protagonista di una ricetta dolce. Nulla di più gustoso e sano di un dolce che si prepara in tempo record. Ideale per quando si ha poco tempo ma si desidera una ricetta che riscaldi il cuore.

Quindi, diremo basta tiramisù e crostata con questo dolce cremoso e leggero che lascia senza parole a ogni morso. La mancanza di burro e olio lo rende estremamente light. Una coccola adatta anche per chi fa attenzione alla linea o è a dieta.

Perfetto da condividere con la famiglia, durante le festività o in una cena tra amici. Una volta finita, la vista di questa torta ci assicura un gran figurone. Ecco come si prepara e quali sono gli ingredienti necessari.

Ingredienti per la torta dal cuore cremoso

La ricetta che stiamo per fare consta di 2 preparazioni. Infatti, si compone di una crema morbida e poi dell’impasto alle mele. Per la crema serviranno:

1 uovo;

15g di amido di mais;

250ml di latte;

40g di zucchero o miele per dolcificare;

buccia di limone.

Per l’impasto:

200g di farina tipo 2;

1 limone;

100ml di latte;

2 uova;

60g di zucchero;

1 pizzico di sale;

1 bustina di lievito per dolci;

2 mele.

In un pentolino versiamo un uovo, 50g di zucchero e l’amido. Mescoliamo con una frusta e aggiungiamo 250ml di latte e la buccia di limone. Una volta amalgamati gli ingredienti, mettiamo il pentolino sul fuoco continuando a mescolare. La crema si addenserà in pochi minuti. A questo punto spegniamo la fiamma, togliamo la buccia di limone e lasciamo riposare.

Prendiamo le mele, sbucciamole e priviamole del torsolo. Poi, tagliamole a fettine e poi a metà. Riponiamole in una ciotola e irroriamole con del succo di limone. In una ciotola capiente versiamo le uova, lo zucchero, il sale e montiamo il tutto con delle fruste elettriche.

Si formerà un composto bianco denso. Aggiungiamo il latte, la farina e il lievito con un setaccio e inglobiamo con una spatola. Quando il composto è liscio, uniamo le mele. Oliamo una teglia e foderiamola con carta forno. Versiamo il composto di mele. Prendiamo una sac à poche e riempiamola di crema. Ora usiamola per creare una spirale sulla torta partendo dal centro.

Adesso possiamo infornare la nostra torta a 180°C per 30 minuti. Il nostro dolce dal cuore cremoso è pronto.