L’ultima volta che ci siamo occupati del titolo scrivevamo Dopo un rialzo di oltre il 200% seguito all’IPO per le azioni Vantea Smart potrebbe essere arrivato il momento di tirare il fiato. Da quel momento il titolo ha perso circa il 15%, ma il previsto ribasso delle azioni Vantea Smart potrebbe presto volgere al termine. Di questo, però, ci occuperemo dopo.

Prima diamo un’occhiata alla valutazione del titolo.

Secondo il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, il titolo è sottovalutato di oltre il 50%. Se, invece, si guarda ai multipli di mercato le azioni Vantea Smart risultano essere sopravvalutate.

I due principali punti di forza del titolo, però, sono la situazione finanziaria e le prospettive di crescita degli utili.

Ad esempio i debiti della società corrispondono a meno del 15% del suo capitale, un livello veramente invidiabile. Inoltre, l’indice di liquidità, sia di breve che di lungo periodo, è circa 2. Anche in questo caso un livello molto rassicurante. Per quel che riguarda la crescita, invece, le attese sono per una crescita degli utili del 61,6% all’anno per i prossimi tre anni. Un livello molto superiore a quello del settore di riferimento.

Il previsto ribasso delle azioni Vantea Smart potrebbe presto volgere al termine: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Vantea Smart (MIL:VNT) ha chiuso la seduta del 29 novembre a quota 7,02 euro in rialzo del 2,63% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Come dicevamo, dopo il raggiungimento di livelli critici, le quotazioni hanno virato al ribasso e adesso puntano verso il II obiettivo di prezzo in area 6,18 euro. La rottura di questo livello potrebbe aprire le porte a una continuazione del ribasso fino al III obiettivo di prezzo in area 4,60 euro. Su questi livelli, poi, la probabilità che si possa immediatamente tornare al rialzo è molto elevata. Una prima indicazione di un ritorno al rialzo potrebbe arrivare da un segnale di acquisto dello Swing Indicator e/o del BottomHunter.

I rialzisti, invece, potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura settimanale superiore a 7,76 euro. In questo caso il titolo Vantea potrebbe andare ad aggiornare i massimi storici la cui stima potrà essere effettuato solo a seguito dell’inversione rialzista.