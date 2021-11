L’inverno sembra essere arrivato. Il freddo ha investito un po’ tutte le regioni italiane. È tempo di mettere i giacconi pesanti e proteggersi dalle intemperie. Che dire delle scarpe? Quando piove e le temperature si abbassano, non sempre le calzature che preferiamo sono anche le più utili.

Sicuramente diventa difficile andare a lavoro indossando un semplice paio di mocassini o delle décolletté quando fuori diluvia. Nonostante ciò, c’è qualche persona coraggiosa che ci prova. Il risultato però è spesso indesiderato. Le scarpe s’infangano e si macchiano di pioggia.

Stessa cosa accade con le scarpe da ginnastica, da trekking o con gli stivali (in questo articolo troviamo i trucchi per indossare gli stivali in modo elegante). Per non parlare di pantaloni o jeans. Quando torniamo a casa, il problema è pulire le nostre calzature dallo sporco. Ma come fare? Per scarpe e pantaloni infangati questo è un metodo veloce e infallibile per pulirli senza rovinarli.

Eliminare fango, foglie e pioggia

Tornati da una giornata di pioggia, guardando le nostre scarpe potremmo avere un sussulto. Basta guardare la suola per accorgersi che è piena di foglie miste a terra e a chissà cos’altro. Se si tratta di scarpe sportive resistenti, il lavaggio non richiede tanto impegno. Ma se parliamo di scarpe scamosciate, di vernice o di altro materiale delicato, è facile rovinarle.

Infatti, nel tentativo di rimuovere lo sporco rischiamo di asportare anche parti di materiale o graffiarne la superficie. Ecco perché le strategie sono diverse in base al tipo di scarpa.

Nel caso di fango fresco, di qualsiasi scarpa si tratti, il primo modo per eliminarlo è passarle sotto un getto caldo di acqua. Se la suola presenta scanalature, allora possiamo usare una spazzola morbida o un vecchio spazzolino da denti.

Il fango secco è molto più complicato da eliminare. Inizialmente dobbiamo togliere il residuo più grosso sbattendo con delicatezza le scarpe. Pietruzze o legnetti possono graffiare la scarpa durante la pulizia, quindi vanno tolti. Stessa cosa vale per i pantaloni. Dobbiamo eliminare il residuo secco prima di metterli in lavatrice. Quando avremo tolto la parte più consistente, passiamo al lavaggio.

Se scarpe da ginnastica o simili possono essere lavate anche in lavatrice, non è così per altri tipi di scarpe. Gli stivali e altre calzature in camoscio o pelle vanno lavate con acqua tiepida e una spugna morbida. Per rimuovere le macchie di pioggia, usiamo un sapone neutro da passare su tutta la scarpa.

Se le scarpe sono in pelle, sfreghiamole con del borotalco e successivamente usiamo qualche goccia di olio per lucidarle e idratarle. Assolutamente niente acqua in questo caso.

