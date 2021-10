Col primo freddo sentiamo la necessità di alimenti che ci riscaldino. Quando torniamo stanchi e infreddoliti da una giornata di lavoro non desideriamo altro che coccolarci. Un tè caldo e una fetta di torta morbida sono un regalo per il corpo e per lo spirito. La torta di mele è una tradizione dell’autunno. Succose, croccanti e dolcissime, questi frutti sembrano stati creati per essere protagonisti di dolci ricette.

Ma non tutte le torte di mela sono uguali. Ne esistono versioni tra le più disparate passando anche dalla crostata. Ma quando facciamo un dolce vogliamo che sia perfetto e che riesca a conquistarci al primo assaggio. A maggior ragione se invitiamo qualche amico per il tè pomeridiano. La Redazione di PdB oggi propone una ricetta insolita da far impazzire le papille gustative.

Ecco come rendere l’autunno dolcissimo con l’insuperabile e soffice torta di mele capovolta in crosta caramellata.

Ingredienti necessari per l’impasto

Pochi ingredienti, uno stampo per torte da 24 cm e il dolce è pronto:

230g di farina;

20g di farina di mandorle (opzionale);

80g di zucchero di canna;

2 uova;

120ml di olio di semi;

latte q.b. (anche vegetale);

3 mele;

succo e buccia di 1 limone;

1 bustina di lievito;

50g di miele.

Per cominciare dobbiamo tagliare le mele a fettine sottili. Tagliamo a metà il limone e spremiamone il succo sopra le mele. Questo evita che si anneriscano. In una ciotola capiente uniamo le uova e lo zucchero. Sbattiamo i due ingredienti con delle fruste fino a che diventino spumosi. Allora, versiamo l’olio a filo e mescoliamo.

È l’ora di unire la farina che dovrà essere attentamente setacciata. Possiamo usarla di qualsiasi tipo, basta sapere che più è integrale più sarà pesante. Uniamo il lievito in polvere e man mano anche il latte e la scorza di limone. L’impasto dovrà risultare liscio ma non troppo liquido.

Fatto l’impasto, prepariamo il caramello sciogliendo il miele in un cucchiaio di acqua calda. Portiamo il liquido a ebollizione e lasciamolo sobbollire per qualche minuto e spegniamo la fiamma. Continuiamo foderando la tortiera con della carta forno. Versiamo sul fondo della teglia il caramello al miele e adagiamo le fettine di mela fino a ricoprirlo. Infine versiamo l’impasto.

Il forno dovrà essere preriscaldato a 180°C. La torta solitamente ha una cottura di 40 minuti. Una volta pronta, lasciamo raffreddare e serviamola sformata al contrario. Le mele caramellate avranno formato una croccante crosticina in superficie.