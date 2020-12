Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’amido di mais è una polvere che si ottiene dalla molitura della parte più interna del chicco del mais. Dalla macinazione si ottiene una farina extra fine e bianchissima: la maizena.

In cucina l’amido di mais viene usato in moltissime preparazioni, come addensante per creme, budini, zuppe. Inoltre, essendo privo di glutine, l’amido di mais è perfetto come sostituto per celiaci e neonati.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Eppure, l’amido di mais non si ferma ai suoi utilizzi in cucina. Esso è un pratico alleato per le pulizie casalinghe e soprattutto per la cura del corpo. In questo articolo si svelano alcuni tra gli usi più comuni della maizena nella cosmesi naturale. Gli straordinari usi del mais per prendersi cura della bellezza e della salute del corpo.

Proprietà lenitive dell’amido di mais

Scoprire gli effetti lenitivi della maizena ha rappresentato un passo importante per la cura del corpo. Utilizzata contro le irritazioni della pelle, anche delle più delicate come quelle dei neonati, la maizena è capace di curare arrossamenti, scottature, rush cutanei. Si possono creare delle creme antinfiammatorie a base di maizena e aloe vera o oli essenziali da utilizzare su scottature, arrossamenti, sfoghi allergici e punture d’insetto.

Inoltre, è anche un antibatterico che può essere sfruttato per il problema del cattivo odore di ascelle e piedi. Basta metterne una piccola quantità al posto del borotalco nelle scarpe e lasciarlo agire tutta la notte. Eliminare la polvere prima dell’uso delle scarpe. Assorbendo l’umidità, l’amido di mais previene la formazione batterica e quindi il cattivo odore.

L’amido di mais addizionato con olio essenziali, può essere utilizzato come scrub lenitivo su tutto il corpo. Una tazza di maizena e qualche goccia di olio essenziale dona al corpo lucentezza, morbidezza e un profumo ottimo.

Gli straordinari usi del mais per prendersi cura della bellezza e della salute del corpo.

Se il problema è la pelle grassa, la maizena aiuterà a riassorbire il sebo in eccesso. In questo caso l’amido di mais verrà usato come una cipria e tamponato su tutto il viso. Per capelli grassi, l’amido andrà sparso sulla cute e lasciato agire per 3 o 4 minuti. In seguito spazzolare i capelli per far sì che il sebo in eccesso sia assorbito.

L’amido è un ottimo prodotto da diluire nella vasca da bagno. Una volta immersi nell’acqua e amido, alla fine non ci si risciacqua. Una volta asciutti, l’amido lascerà sulla pelle una sensazione di freschezza e morbidezza.