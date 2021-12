Natale significa festeggiare con tutti i propri cari: amici, familiari, partner. Significa riunirsi e passare delle ore gioiose finalmente tutti insieme, anche con coloro che abitano lontano e vediamo saltuariamente.

Ci si raccoglie infatti tutti intorno al tavolo in un clima estremamente conviviale. Ovviamente la ciliegina sulla torta per una serata perfetta è la scelta di un menù gustoso e che faccia leccare a tutti i baffi.

Basta lasagne è questa la pasta da portare in tavola per un Natale coi fiocchi e controfiocchi

In ogni menù, un piatto di punta sicuramente è il primo. Molti preparano le lasagne, ma Natale dopo Natale sarebbe bello variare e stupire gli ospiti.

C’è bisogno quindi di trovare un piatto altrettanto squisito ma diverso, che faccia venire a tutti la voglia di un bis.

Magari una pasta comunque al forno, perché comoda da preparare anche quando le persone a tavola sono tante.

La scelta è più varia di quanto crediamo per evitare le solite lasagne. In particolare vi è una ricetta davvero ghiotta che farà impazzire grandi e piccini: i lumaconi ripieni. Questi sono una bontà da non perdersi e da provare assolutamente, garantito che gli ospiti apprezzeranno.

Le dosi per 5 persone, da aumentare all’occorrenza, sono:

500 g di lumaconi di grano duro; 500 g di carne macinata di vitello; cipolla: 1; carota: 1; sedano: 1; 1 bicchiere di vino rosso; 350 g di ricotta vaccina; 1,5 l di passata di pomodoro; 500 g di mozzarella vaccina; olio extravergine di oliva; sale.

Preparazione

Prima di tutto tritiamo finemente metà cipolla, la carota e il sedano. Irroriamo una pentola con l’olio, poniamo sul fuoco e aggiungiamo il soffritto di carota, cipolla e sedano. Facciamo soffriggere a fiamma media.

Quando il soffritto è ben dorato, aggiungiamo il macinato e facciamo cuocere per bene. Sfumiamo poi con il vino rosso. Aggiungiamovi poi circa un quinto della passata di pomodoro, dovrà dare giusto un poco di colore. Facciamo cuocere per altri 15 minuti, finché la passata non si asciugherà un po’. Quindi saliamo.

Intanto poniamo una pentola con l’acqua e un’altra con l’olio sopra ai fornelli. In quest’ultima facciamo soffriggere un pezzo di cipolla. Vi aggiungeremo poi la rimanente passata, la faremo cuocere finché non sarà densa e pronta per condire i lumaconi.

Saliamo l’acqua e il sugo e tagliamo la mozzarella in piccoli dadini.

Quando l’acqua bolle immergiamo i lumaconi. Scoliamoli e rimettiamoli poi nella pentola. Intanto, in una zuppiera mischiamo 2/3 della mozzarella, la ricotta e il ragù di macinato.

In una teglia stendiamo un paio di cucchiai di sugo. Prendiamo i lumaconi facendo attenzione a non scottarci e a non romperli, riempiamoli singolarmente del composto della zuppiera, servendoci di un cucchiaino.

Man mano disponiamoli nella nostra teglia uno accanto all’altro. Una volta ultimato irroriamoli di sugo e della rimanente mozzarella tagliata. Quindi, inforniamo a 190 gradi per 20 minuti.

Come secondo consigliamo invece questo spezzatino che si scioglie in bocca. Per il primo della Vigilia invece invitiamo a dare un’occhiata a questo sugo eccezionale con polpo congelato.

