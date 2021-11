Mentre freddo e maltempo imperversano all’esterno, raccogliersi nel calore della propria casa è rassicurante. Ritrovarsi poi attorno alla tavola con le persone care in un clima di convivialità e spensieratezza diventa un piacere irrinunciabile.

Un momento di unione e condivisione da trascorrere con allegre chiacchiere. Ovviamente, in quest’atmosfera non può mancare una qualche prelibatezza in tavola.

Può trattarsi di questa squisita ricetta con un pesce magro e digeribile ricco di omega 3 o di un sugo al polpo da leccarsi i baffi.

Se poi volessimo invece puntare su un piatto di carne che faccia venire a tutti l’acquolina in bocca appena servito, l’ideale è questo particolare spezzatino.

Il segreto di questo spezzatino insuperabile e cremoso è la carne così tenera da sciogliersi in bocca

Uno spezzatino ben riuscito deve essere saporito e profumato. La carne deve essere morbida e sugosa, spezzarsi sotto il tocco leggero di una forchetta.

Questo sarà il risultato della ricetta del buonissimo ma facile spezzatino alla paprika che stiamo per presentarvi. Per ottenere un piatto spettacolare, il pezzo di carne di manzo ideale è la Picanha. Un pezzo triangolare della coscia posteriore che corrisponderebbe alla punta della sottofesa. È una parte davvero tenera e, in più, anche economica.

Ci serviranno per 4 persone:

800 g di Picanha; mezza cipolla; olio extravergine di oliva; farina; paprika dolce e piccante; maggiorana; vino bianco; 500 ml di brodo vegetale; burro; sale e pepe; 400 g di passata di pomodoro.

La ricetta per uno spezzatino sbalorditivo

Tritiamo finemente la cipolla. Irroriamo una padella con sufficiente olio di oliva e poniamovi la cipolla, quindi mettiamo sul fuoco;

in un piatto mescoliamo abbondante farina, per impanare, con un paio di cucchiai di paprika dolce e piccante. Dobbiamo ottenere una farina rossastra;

tagliamo la Picanha in pezzi e impaniamoli nella nostra farina;

quando la cipolla sarà ben fritta aggiungiamovi la carne. Facciamola rosolare per bene su tutti i lati;

una volta ben rosolata, sfumiamo con sufficiente vino bianco;

asciugatosi il vino, aggiungiamo la passata. Facciamola friggere per qualche minuto fino a farla addensare, ma non troppo. Aggiungiamo una noce di burro, sale, pepe e un pizzico di maggiorana;

ricopriamo allora il tutto con il brodo vegetale e poniamo la padella a fuoco basso. Dovrà cuocere per circa 45 minuti;

quando si sarà asciugato, avremo un sughetto leggero e vellutato, ideale per soddisfacenti scarpette col pane. Ma il segreto di questo spezzatino insuperabile e cremoso è soprattutto la carne così tenera da sciogliersi in bocca.

Accanto al nostro spezzatino basterà servirvi un contorno semplice, come un’insalata o delle patate bollite, poiché saprà essere da solo il re della tavola.

