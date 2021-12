Dicembre è appena iniziato e l’ultimo mese dell’anno porta con sé sempre tanta speranza ed un po’ di malinconia.

Guardiamo indietro pensando al 2021 che sta finendo e riponiamo fiducia nell’anno che verrà. Come abbiamo visto, sono finalmente in arrivo soldi a palate a dicembre per questi 3 fortunatissimi segni zodiacali dopo un novembre davvero infernale.

Inoltre, abbiamo anticipato che dicembre inizierà davvero a gonfie vele per questi 3 fortunati segni zodiacali finalmente baciati dalla sorte dopo un novembre tormentato.

Infine, non solo i gemelli inizieranno dicembre con una pioggia di denaro ma anche questi 3 fortunatissimi segni zodiacali.

Tuttavia, questi segni non saranno gli unici a godere del favore delle stelle. Infatti, sveliamo che dicembre offre finalmente una valanga di soldi a questi 3 fortunatissimi segni zodiacali ricompensati dopo un 2021 da incubo.

Molti di noi pensano già al 2022. Ciò nonostante, abbiamo ancora davanti delle settimane che per alcuni di noi potranno essere ricche di opportunità e fortuna. Soltanto i più caparbi riusciranno a cogliere le occasioni migliori, ma in questo l’oroscopo potrà esserci d’aiuto.

Se vogliamo saperne di più e siamo curiosi di sapere se il nostro è tra i segni più fortunati, continuiamo a leggere questo articolo.

Per molti di noi il 2021 è stato un anno difficile sotto molti punti di vista. La precarietà generale che stiamo vivendo ha spinto molti di noi ad una battuta d’arresto. Questo è proprio il caso del segno della bilancia.

I nati sotto questo segno amano le situazioni di tranquillità e comfort. Questo li spinge a vivere con ansia gli imprevisti che possono presentarsi sulla loro via.

Nonostante ciò, i bilancia potranno tornare a vedere il sereno proprio nel mese di dicembre. In queste settimane, finalmente, arriveranno le conferme che tanto aspettano, come ad esempio il rinnovo di un contratto o uno scatto di carriera.

Questo significa anche soldi extra che permetteranno ai bilancia di fare qualche progetto a lungo termine anche nella vita di coppia.

Acquario

Il 2021 ha chiesto molto agli acquario, che si sono ritrovati ad affrontare una situazione complicata su diversi fronti. Ad esempio, alcuni hanno vissuto una separazione dopo una relazione di lunga data.

Altri invece hanno rischiato di perdere il lavoro e questa situazione d’incertezza li ha gettati nello sconforto.

Tuttavia, a dicembre gli acquario vivranno una ripresa soprattutto dal punto di vista economico. Questo mese la fortuna è dalla nostra parte e ci permetterà di osare con più tranquillità anche negli investimenti. Questo è il momento più favorevole per tentare la fortuna.

Scorpione

Concludiamo con lo scorpione, che nonostante il suo carattere d’acciaio ed una grande tenacia, ha vissuto un 2021 piuttosto duro.

Per gran parte dell’anno solare, gli scorpione si sono ritrovati in una situazione di grande precarietà. Fortunatamente, già il mese di novembre ha dato un po’ di respiro ai nati sotto questo segno. Ma il meglio deve ancora venire, perché sono in arrivo grandi cambiamenti che porteranno gli scorpione sulla cresta dell’onda nel 2022.

Infatti, gli scorpione coglieranno a braccia aperte le nuove opportunità lavorative che si presenteranno sulla loro strada. In questo modo, riusciranno finalmente a realizzare un piccolo progetto a cui lavorano da tempo.