Tutti sanno che per abbassare la glicemia bisogna stare attenti a cosa si mangia. Ma anche l’orario a cui si mangia è importante! Lo rivela un recente studio scientifico.

Perché bisogna fare attenzione a quando si mangia

Tenere sotto controllo la glicemia è fondamentale per la salute. Infatti chi ha livelli elevati di zucchero nel sangue è più a rischio di ammalarsi di diabete di tipo 2.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Lo stesso vale per chi ha problemi di insulino-resistenza, ovvero una scarsa sensibilità delle cellule all’insulina. Questi due fattori riducono la capacità dell’organismo di trasformare il cibo in componenti semplici (proteine, grassi e carboidrati). Quando tale processo non funziona a dovere, insorge il diabete.

Per prevenire tutto ciò, la dieta è importante. Bisogna, infatti, evitare i piatti che fanno schizzare la glicemia alle stelle. Ma anche mangiare cibi che aiutano ad abbassarla: per esempio un ortaggio ignorato dai più o questi alimenti economici e gustosi.

Tuttavia, non è importante solo quel che si mangia, ma anche quando si mangia. Alcuni studi suggeriscono che ridurre il tempo dedicato all’alimentazione nell’arco della giornata ha effetti positivi per il metabolismo. Un team di scienziati si è dunque chiesto se anche l’orario in cui si inizia a mangiare influenza la glicemia. Ecco cos’hanno scoperto.

Basta fare colazione prima di questo orario per abbassare la glicemia e allontanare il diabete

L’orario della colazione ha un impatto su glicemia e insulino-resistenza? Un recente studio guidato dalla dottoressa Mariam Ali (della Northwestern University di Chicago) risponde a questa domanda.

Gli scienziati hanno analizzato le abitudini alimentari di più di 10.000 adulti. Hanno così scoperto che il momento migliore per iniziare a mangiare è entro le 8:30: basta fare colazione prima di questo orario per abbassare la glicemia e allontanare il diabete.

Infatti, secondo i ricercatori, chi dedica tempo alla colazione non oltre le 8.30 ha la glicemia più bassa e meno insulino-resistenza. Di conseguenza, rischia meno di ammalarsi di diabete di tipo 2. Un motivo in più per iniziare di buon’ora la giornata con una bella colazione!